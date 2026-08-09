La dura advertencia de la leyenda de Liverpool, excompañero de Luis Suárez en el club, con la llegada de Ronald Araujo

La inminente incorporación de Ronald Araujo a Liverpool a préstamo desde Barcelona genera posturas encontradas en el fútbol inglés. Una de las voces más autorizadas de Anfield, la leyenda red Jamie Carragher, quien compartió equipo con Luis Suárez, analizó la llegada del defensor uruguayo e hizo un balance crítico que combina el reconocimiento a sus virtudes físicas con serias dudas sobre su concentración táctica.

Vale decir que, como informó este domingo Referí, el futbolista uruguayo ya se encuentra en Inglaterra y se realizará todos los estudios médicos para firmar con su nueva institución.

La transferencia se estructuró mediante una cesión a préstamo desde Barcelona por una temporada, incluyendo una opción de compra no obligatoria estipulada en 55 millones de euros (US$ 63,3 millones), lo que le otorga al club británico un margen de evaluación ideal antes de realizar un desembolso definitivo.

Al evaluar las condiciones del traspaso y las fortalezas del central charrúa, Jamie Carragher aceptó que la operación tiene sentido en el contexto actual del plantel: "Mira, es una mezcla de lo mejor y lo peor, ¿no?", comenzó señalando el exfutbolista y ahora comentarista televisivo en Inglaterra.

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Y continuó: "Araujo es un monstruo físico, agresivo, y puede jugar como marcador central o lateral derecho, además de contar con experiencia en el más alto nivel. Fue capitán de Barcelona y jugó partidos importantes".

En esa misma línea, ponderó la estructura financiera de la cesión por una temporada: "El préstamo es de bajo riesgo. Lo probás durante un año, ves si se adapta a Iraola y, si tiene éxito, lo comprás. Esa parte tiene sentido. Cubre un lugar sin romper el presupuesto".

Sin embargo, las mayores reservas del exfutbolista de la selección inglesa surgieron al profundizar en el rendimiento del zaguero en escenarios de máxima exigencia: "El entusiasmo es grande, se entrega al máximo en cada choque, pero defender a este nivel se trata de tomar decisiones, tener concentración y leer el juego".

Para Carragher, los antecedentes recientes de Ronald Araujo representan un riesgo importante en el fútbol inglés.

"Muy a menudo contra equipos de élite pierde la concentración, comete penales inocentes o se hace expulsar", advirtió, cerrando con un contundente aviso sobre el ritmo de la competencia: "La Premier League no perdona; cualquier descuido y lo pagás caro".