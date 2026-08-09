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La dura advertencia de la leyenda de Liverpool, excompañero de Luis Suárez en el club, con la llegada de Ronald Araujo

El exjugador y ahora comentarista televisivo en Inglaterra, realizó un balance de las cosas positivas y de las negativas que para él tiene el arribo del hasta ahora, capitán de Barcelona, sin costo para los reds

9 de agosto de 2026 15:39 hs
Luis Suárez y Jamie Carragher en Liverpool; este último criticó a Darwin Núñez

Luis Suárez y Jamie Carragher en Liverpool; este último criticó a Darwin Núñez

FOTO: AFP

La inminente incorporación de Ronald Araujo a Liverpool a préstamo desde Barcelona genera posturas encontradas en el fútbol inglés. Una de las voces más autorizadas de Anfield, la leyenda red Jamie Carragher, quien compartió equipo con Luis Suárez, analizó la llegada del defensor uruguayo e hizo un balance crítico que combina el reconocimiento a sus virtudes físicas con serias dudas sobre su concentración táctica.

Lo que dijo Jamie Carragher de Ronald Araujo

Al evaluar las condiciones del traspaso y las fortalezas del central charrúa, Jamie Carragher aceptó que la operación tiene sentido en el contexto actual del plantel: "Mira, es una mezcla de lo mejor y lo peor, ¿no?", comenzó señalando el exfutbolista y ahora comentarista televisivo en Inglaterra.

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Y continuó: "Araujo es un monstruo físico, agresivo, y puede jugar como marcador central o lateral derecho, además de contar con experiencia en el más alto nivel. Fue capitán de Barcelona y jugó partidos importantes".

En esa misma línea, ponderó la estructura financiera de la cesión por una temporada: "El préstamo es de bajo riesgo. Lo probás durante un año, ves si se adapta a Iraola y, si tiene éxito, lo comprás. Esa parte tiene sentido. Cubre un lugar sin romper el presupuesto".

Sin embargo, las mayores reservas del exfutbolista de la selección inglesa surgieron al profundizar en el rendimiento del zaguero en escenarios de máxima exigencia: "El entusiasmo es grande, se entrega al máximo en cada choque, pero defender a este nivel se trata de tomar decisiones, tener concentración y leer el juego".

Para Carragher, los antecedentes recientes de Ronald Araujo representan un riesgo importante en el fútbol inglés.

"Muy a menudo contra equipos de élite pierde la concentración, comete penales inocentes o se hace expulsar", advirtió, cerrando con un contundente aviso sobre el ritmo de la competencia: "La Premier League no perdona; cualquier descuido y lo pagás caro".

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