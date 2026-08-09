El conmovedor mensaje de Luis Suárez a Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi

El mundo del fútbol se conmocionó tras conocerse la lamentable noticia del fallecimiento de Jorge Messi. En este momento de profundo dolor para el astro argentino, las muestras de afecto y condolencias de distintas personalidades del deporte no tardaron en multiplicarse a nivel internacional y su amigo, el uruguayo Luis Suárez , le envió un emotivo mensaje por lo ocurrido.

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El histórico exdelantero de la selección uruguaya y máximo goleador de la misma con 69 goles, gran amigo y compañero de la estrella rosarina tanto en Barcelona como en Inter Miami, no se olvidó de él en este doloroso momento.

El atacante utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad e incondicional apoyo a quien considera un hermano del fútbol y de la vida.

En su dedicatoria, Luis Suárez escribió textualmente: “Amigo, te abrazo fuerte a vos y a toda tu gran familia. Tu papá desde arriba te va a seguir mirando orgulloso como lo hizo siempre” .

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Asimismo, el goleador uruguayo completó su mensaje agregando unas palabras dirigidas al círculo íntimo y al recuerdo de Jorge:

“Todo mi cariño en estos momentos va para la familia Messi. Descansa en paz, Jorge”.

La relación entre Suárez y Messi trasciende los límites del campo de juego. A lo largo de los años, ambas familias han construido un vínculo muy cercano fuera de las canchas, compartiendo vacaciones, celebraciones y momentos significativos.

En un trance tan complejo como la pérdida de un padre, el gesto público del atacante uruguayo vuelve a reafirmar la fortaleza de una amistad que va mucho más allá del deporte.

Aquí se puede ver lo que escribió Luis Suárez: