Destaque para la colza en un mercado de granos con ajuste de la soja y trigo volátil

Las lluvias en áreas de cultivos en Estados Unidos presionaron a la baja a la soja y el maíz en la última semana, mientras que la colza se vio impulsada en plena cosecha europea por la inestabilidad del petróleo y la suba del euro frente al dólar mientras persisten las tensiones en Medio Oriente y el tránsito de buques en el Estrecho de Ormuz continúa bloqueado.

El trigo, por su parte, transitó una semana de alta volatilidad y cerró prácticamente en los mismos valores que el viernes pasado y con todas las miradas del mercado concentradas en la zona del Mar Negro donde los ataques entre Rusia y Ucrania a barcos, infraestructuras portuarias y petroleras, distorsionan las cargas en el momento de mayor movimiento comercial por la salida de la cosecha.

Esta semana el índice de precios de los alimentos de la FAO alcanzó sus máximos desde marzo de 2022, cuando comenzó la guerra Rusia-Ucrania, con subas lideradas por los aceites y, en el último mes, por el trigo.

Soja, maíz, trigo y colza con precios en fuerte caída tras los récords de la semana anterior

La FAO advirtió que la combinación de las guerras y el efecto de El Niño en la producción agropecuaria puede llevar a una crisis alimentaria por suba de precios de los granos.

Trepa la colza, campeona de la zafra de invierno

En los mercados se destacó el repunte de 4,3% en el precio de la colza en el mercado Matif de París. Recuperó US$ 27 por tonelada, cerró a US$ 620 t. y en Uruguay las referencias volvieron a trepar hasta US$ 540 por tonelada, un precio superior al presupuestado en el momento de la siembra del que este año es el cultivo de invierno más extendido.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) estimó este jueves la siembra de colza en 343.153 hectáreas. Según los datos de la Dirección de Estadísticas Agrícolas (DIEA) del MGAP concentraría 42% del área frente a 33% en el caso del trigo, 268.540 hectáreas, y 22% la cebada para malterías, unas 185 mil hectáreas.

Operadores del sector agrícola advierten diferencias en las proyecciones de DIEA, con una superficie muy inferior de oleaginosas de invierno a la estimada por la asociación de semilleristas Urupov que proyecta 400 mil hectáreas de colza y carinata.

En los cereales, los operadores consideran que en las chacras hay menos trigo y menos cebada sembrada respecto a las estimaciones oficiales.

Soja: compras chinas ponen piso a las bajas

El precio de la soja en la Bolsa de Chicago encadena dos semanas de ajuste y cerró este viernes en US$ 430 t. en la posición más próxima y US$ 445 t. el futuro julio 2027, con bajas moderadas de alrededor de 1%.

En Uruguay se ofrecen US$ 410 por la soja disponible y US$ 400 por el grano de la próxima cosecha, con una prima todavía ancha respecto a la cotización internacional.

Nuevas compras de soja estadounidense por parte de China pusieron un piso a las bajas y el aceite de soja acompañó con una suba semanal de 1,5% en las referencias en Chicago.

Rendimiento de maíz cayó menos que la soja

Las primeras cifras oficiales de la zafra de verano confirman el impacto de la sequía. Según el informe del jueves de la DIEA el rendimiento promedio en la cosecha 2025/26 fue de 1.721 kg/ha, un 45% menos que la zafra anterior, cuando se había registrado uno de los máximos históricos del cultivo con 3.121 kg/ha.

La producción total fue estimada en 1.975.817 toneladas sobre un área de 1.147.803 hectáreas, con una caída de casi 50% respecto a la campaña anterior.

La soja de segunda —536.000 hectáreas a 1.562 kg/ha— fue la más dañada. La de primera —585.000 hectáreas a 1.801 kg/ha— resistió algo mejor. El golpe más fuerte se concentró en las zonas más fértiles: Soriano y Colonia, que explican hasta el 40% de la producción nacional, fueron las más afectadas por la falta de lluvias.

El maíz mostró mayor resiliencia. El rendimiento promedio de los maíces de primera fue de 5.088 kg/ha en 110.933 hectáreas y el de segunda de 4.549 kg/ha en 105.078 hectáreas.

El dato más destacado es el impacto del riego: el 20% del área de primera —17.672 hectáreas— se irrigó y promedió 11.680 kg/ha, llevando el promedio general de primera a 5.745 kg/ha.

El rendimiento cayó 24% respecto al año anterior, pero el resultado se considera un éxito relativo dado el año seco. "Le agarramos la mano al maíz", señaló Esteban “Tato” Hoffman de la consultora Unicampo, destacando que el coeficiente de variación de rendimiento del cultivo se redujo a la mitad en 10 años, en buena parte gracias a la mayor adopción del riego.

Para la próxima zafra, los operadores de semillas proyectan un piso de 300.000 hectáreas de maíz —frente a las 252.918 de la campaña anterior— con intención de comenzar a sembrar lo más temprano posible, a fines de agosto, dependiendo de las temperaturas.

Girasol con programa de exportación

El girasol de primera tuvo un buen resultado en un año seco: casi 1.700 kg/ha de rendimiento, con contenidos de aceite en torno al 53% y 54%, que agregan más de 20% sobre el precio base.

Los productores vendieron el girasol de la zafra pasada a unos US$ 570 por tonelada en promedio, colocando a la oleaginosa como la estrella del verano en materia de márgenes.

Para la zafra 2026/27 ya hay planes comerciales en marcha. Cargill lanzó un programa que incluye paquete de insumos a medida, logística y comercialización asegurada, amplia ventana de fijación y financiación a cosecha.

El precio de referencia hoy se sitúa en US$ 435 t. más bonificaciones por contenido de aceite que lo ubican sobre US$ 530 t.

Arroz: recuperación del precio de exportación

Las solicitudes de exportación de arroz en julio alcanzaron las 132.000 toneladas según Aduanas, 6% por debajo del mismo mes del año pasado —que tuvo cosecha récord en volumen—.

Entre abril y julio se llevan colocadas 425.155 toneladas, 28.000 menos que un año atrás. Sin embargo, lo más relevante es la recuperación del precio: el promedio mensual subió de US$ 382 a US$ 461 por tonelada, en una corrección influida por el aumento de la proporción de arroz blanqueado —del 32% al 35% del volumen total, la mayor en los últimos diez meses—. Los ingresos en julio sumaron US$ 60,8 millones y US$ 479 millones en el último año móvil, a un promedio de US$ 406 por tonelada en los últimos 12 meses.

En el sur de Brasil el arroz cruzó los US$ 14 por bolsa, con el mayor precio en India en diez meses como telón de fondo, una suba mensual de 18% y el mayor valor desde marzo de 2024.

Los valores de exportación en julio reflejan un cambio de tendencia en el mercado internacional, con subas en Asia y en la región, ante los riesgos productivos que se acentúan en el sudeste asiático por el impacto de El Niño.

En el Mercosur se espera una zafra con importantes recortes de área por la presión de los costos altos en Argentina, Paraguay y Brasil, y una siembra algo menor también en Uruguay.