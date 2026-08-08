Fernando Pereira tras Plenario del FA: "Probablemente Orsi no luzca tan bien en la tribuna" como Lacalle Pou "pero en la cancha gobierna mejor"

El Frente Amplio realizó este sábado un nuevo Plenario Nacional, instancia en la que se trató el documento base del Congreso Ordinario que se desarrollará en octubre. Tras esta instancia, el actual presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, habló con los medios y criticó la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou , al mismo tiempo que defendió la administración de Yamandú Orsi.

“ Lacalle luce mejor en la tribuna, cuando habla, cuando se expresa, pero en la cancha tuvo resultados muy negativos ”, sostuvo Pereira justo a horas de que el expresidente salga públicamente, ya que será el orador central del acto por los 190 años del Partido Nacional , que se realiza este domingo.

En ese sentido, cuestionó la situación fiscal que, según afirmó, recibió el actual gobierno del anterior.

Entre tensiones del FA y el gobierno, Orsi se rodea en reuniones políticas reservadas mientras el partido apela a los ministros para responder a "demandas" de la gente

Sin rivales en la interna, el Frente Amplio proclamará a Fernando Pereira en su Congreso de octubre y lo despega de las elecciones para 2027

“Cuando el gobierno del FA asumió teníamos un déficit fiscal mayor al que se había colocado en la Rendición de Cuentas. Nos dejó US$ 100.000 millones de deuda y la compra de dos patrulleros oceánicos con garantías trucha ”, afirmó.

Fernando Pereira en el Plenario del Frente Amplio Frente Amplio

En esta línea Pereira comparó las gestiones de Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi en materia de jubilaciones, salarios, empleo y gasto público.

En materia salarial, por ejemplo, afirmó que durante la administración anterior hubo “40 meses de pérdida salarial” y que solo en 20 meses hubo empate y crecimiento, mientras que en el primer año de Orsi los salarios crecieron 2,3%. También destacó la generación de empleo, al señalar que “se crearon 26.000 puestos de trabajo durante el primer año de la actual administración y unos 33.000 en lo que va del período, la mayoría en el interior”. A su vez, Pereira marcó diferencias en el manejo del gasto público y sostuvo que el gobierno de Orsi amplió el gasto hacia prioridades como la pobreza infantil.

Plenario Frente Amplio Frente Amplio

“Son un abismo las políticas. Probablemente Yamandú Orsi no luzca tan bien en la tribuna, pero en la cancha gobierna mejor. La gente no nos votó ni para tirar las estanterías ni para dejar las cosas como estaban, nos votó para cambiar”, cerró.

Como informó El Observador, Fernando Pereira será reelecto como presidente del Frente Amplio en el Congreso de octubre.

Bajo la premisa de que es necesario salir del encierro cuanto antes para defender las políticas del Poder Ejecutivo, el MPP promovía desde hace meses liquidar todas las instancias este año: hacer el Congreso en octubre y concretar las elecciones antes del fin de diciembre para renovar autoridades del Plenario Nacional y Departamentales.

Por eso, con el aval del propio Pereira, algunos sectores como el MPP y el Partido Comunista comenzaron a buscar los acuerdos para que sea el Congreso de octubre el que renueve su investidura con toda la estructura alineada.