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"Hemos notado problemas de gestión política", dijo Fernando Pereira luego de reunión con autoridades del gobierno

Este tipo de instancias funcionará una vez al mes y tiene el cometido de ser una coordinación entre la fuerza política y el propio gobierno

1 de agosto de 2026 21:21 hs
Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira afirmó que desde el oficialismo han notado "problemas de gestión política", tras una reunión con autoridades del gobierno.

Este sábado, Pereira participó de la Mesa de la Agrupación de Gobierno que además contó con jerarcas como la vicepresidenta de la República Carolina Cosse, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y los coordinadores de las bancadas.

"Hemos notado problemas de gestión política para que nuestros avances, nuestras concreciones y nuestro programa, que se esta cumpliendo, finalmente llegue al resto de la sociedad", dijo Pereira en rueda de prensa tras culminar la actividad.

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Este tipo de instancias funcionará una vez al mes y tiene el cometido de ser una coordinación entre la fuerza política y el propio gobierno. "No dejan de funcionar los organismos permanentes", es decir "la Mesa Política, las bancadas parlamentarias y el gobierno nacional" y a su vez se "intentan coordinar estos tres aspectos", contó el presidente de la coalición de izquierda.

"Detectamos como un problema que tiene el Frente Amplio no transmitir adecuadamente, no hacer una buena gestión política, de la cantidad de cosas que estamos cambiando en el Uruguay", agregó Pereira.

Para el dirigente la gestión política "es que uno construye un programa y luego tiene que poder generar la película de cómo está haciendo cumplimiento a ese programa".

"Nosotros planteamos 63 prioridades que eran país productivo, con justicia social y desarrollo democrático", recordó y afirmó que de ellas "se han empezado a aplicar cerca del 85%".

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