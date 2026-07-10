Fernando Pereira lamentó el quíntuple homicidio en Villa García, pero defendió la gestión de Negro y dijo que "ningún partido" ha podido con el problema

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira , se refirió este viernes al quíntuple homicidio ocurrido en Villa García y aseguró que el hecho provoca un "dolor profundo", pero defendió la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Yamandú Orsi.

" El hecho es tristísimo. La vida, para quienes tenemos valores humanistas, es el valor supremo a preservar. Cuando se pierde una vida o varias vidas, como en este caso, el dolor es profundo ", afirmó.

Pereira cuestionó que el episodio sea utilizado para responsabilizar al gobierno y respondió a las críticas realizadas por dirigentes de la oposición. " Pensar que esto se resuelve con un comunicado de prensa de la derecha, obviamente es absurdo ", sostuvo.

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El dirigente recordó que durante la administración anterior se registró el mayor número de homicidios de la historia del país y afirmó que el problema trasciende a un solo gobierno. "El período pasado fue el período con mayor homicidios de la historia del Uruguay. Entonces también tenemos que asumir que hasta ahora no hemos podido resolver el tema ninguno de los partidos ", dijo.

Defendió la gestión de Carlos Negro

Pereira respaldó el trabajo del ministro del Interior, Carlos Negro, cuya gestión volvió a quedar bajo cuestionamiento tras el ataque ocurrido en Villa García. Según sostuvo, el gobierno ya comenzó a implementar el Plan Nacional de Seguridad Pública, aunque advirtió que sus resultados no serán inmediatos.

"El Ministerio del Interior está trabajando y no va a trabajar por encuestas", señaló.

Consultado sobre si ya existen resultados, respondió afirmativamente. "Sí, ya se están viendo. Lo que pasa es que es grande el problema", expresó. Entre los avances mencionó la incorporación de nuevas tecnologías, la persecución del narcotráfico y el encarcelamiento de los principales líderes criminales.

No obstante, reconoció que hechos como el ocurrido este viernes generan una fuerte conmoción social. "Naturalmente estas cuestiones, que a cualquiera de nosotros conmueven, hacen perder de vista todo esto que le estoy nombrando. Pero no es que esto dejó de existir", concluyó.