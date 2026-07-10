El nombre no juega: el fuerte cruce que Jorge Jesus reveló haber tenido con Neymar en Al Hilal previo a la llegada de Darwin Núñez

La reciente presentación de Jorge Jesus como nuevo director técnico de la selección de Portugal dejó mucha tela para cortar, no solo por el futuro del combinado luso, sino por las revelaciones sobre su pasado inmediato.

Durante la conferencia de prensa en la que asumió su nuevo cargo, el experimentado entrenador repasó su filosofía de trabajo y develó una tensa intimidad de su ciclo en el Al-Hilal de Arabia Saudita, donde tuvo bajo sus órdenes al astro brasileño Neymar, poco antes de su salida y de la llegada de Darwin Núñez.

Al ser consultado sobre cómo manejará un vestuario con figuras de renombre mundial, Jorge Jesus fue tajante al explicar que los pergaminos o la fama no influyen en el armado de sus equipos.

Para ejemplificar su postura, detalló que tuvo el privilegio de dirigir a dos de los futbolistas más determinantes de la época contemporánea: Cristiano Ronaldo y Neymar y que solo le quedará -como algo ya imposible- Lionel Messi.

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Lo que le dijo Jorge Jesus a Neymar

Más allá de esto, Jorge Jesus aclaró que el peso de sus nombres jamás condicionó sus decisiones tácticas, al punto de haber relegado al banco de suplentes a Neymar cuando lo consideró necesario.

El estratega portugués argumentó que lo único indispensable para ganarse un lugar es el desempeño actual en el terreno de juego.

Con un tono firme, el DT recordó la fuerte frase que le dijo al atacante sudamericano cuando este perdió la titularidad: "El nombre no cuenta. Ya entrené a los dos mejores jugadores del mundo. Me falta el tercero, que ya no voy a entrenar, que es Messi. Entrené a Neymar, entrené a (Cristiano) Ronaldo. Y un día le dije a Neymar: 'Tú, finish (tú, estás terminado), ¿ok?'. Por lo tanto, lo que yo crea que es mejor para el equipo, para la selección, así se hará".

La experiencia de Neymar bajo la conducción de Jorge Jesus en Medio Oriente fue sumamente accidentada y breve.

Más allá de las decisiones técnicas del entrenador, el paso del futbolista por Al-Hilal estuvo signado por una gravísima lesión de ligamento cruzado anterior y meniscos en su rodilla izquierda que sufrió ante Uruguay en el Estadio Centenario por las Elminatorias para el Mundial 2026.

En total, el brasileño apenas sumó siete compromisos oficiales con la camiseta del club árabe, registrando un solo gol antes de rescindir su vínculo y concretar su regreso al fútbol de su país.