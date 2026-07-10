Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

El nombre no juega: el fuerte cruce que Jorge Jesus reveló haber tenido con Neymar en Al Hilal previo a la llegada de Darwin Núñez

El flamante entrenador de la selección de Portugal, contó una situación que se dio con el astro brasileño

10 de julio de 2026 14:17 hs
El técnico Jorge Jesus cuando dirigió a Neymar en Al-Hilal de Arabia Saudita

El técnico Jorge Jesus cuando dirigió a Neymar en Al-Hilal de Arabia Saudita

La reciente presentación de Jorge Jesus como nuevo director técnico de la selección de Portugal dejó mucha tela para cortar, no solo por el futuro del combinado luso, sino por las revelaciones sobre su pasado inmediato.

Al ser consultado sobre cómo manejará un vestuario con figuras de renombre mundial, Jorge Jesus fue tajante al explicar que los pergaminos o la fama no influyen en el armado de sus equipos.

Para ejemplificar su postura, detalló que tuvo el privilegio de dirigir a dos de los futbolistas más determinantes de la época contemporánea: Cristiano Ronaldo y Neymar y que solo le quedará -como algo ya imposible- Lionel Messi.

Peñarol avanza por las negociaciones de un futbolista que pidió Diego Aguirre

Escándalo en Colombia por la eliminación en el Mundial 2026: un jugador no pudo volver con sus compañeros a Bogotá porque recibió amenazas de muerte

Lo que le dijo Jorge Jesus a Neymar

Más allá de esto, Jorge Jesus aclaró que el peso de sus nombres jamás condicionó sus decisiones tácticas, al punto de haber relegado al banco de suplentes a Neymar cuando lo consideró necesario.

El estratega portugués argumentó que lo único indispensable para ganarse un lugar es el desempeño actual en el terreno de juego.

Con un tono firme, el DT recordó la fuerte frase que le dijo al atacante sudamericano cuando este perdió la titularidad: "El nombre no cuenta. Ya entrené a los dos mejores jugadores del mundo. Me falta el tercero, que ya no voy a entrenar, que es Messi. Entrené a Neymar, entrené a (Cristiano) Ronaldo. Y un día le dije a Neymar: 'Tú, finish (tú, estás terminado), ¿ok?'. Por lo tanto, lo que yo crea que es mejor para el equipo, para la selección, así se hará".

La experiencia de Neymar bajo la conducción de Jorge Jesus en Medio Oriente fue sumamente accidentada y breve.

Más allá de las decisiones técnicas del entrenador, el paso del futbolista por Al-Hilal estuvo signado por una gravísima lesión de ligamento cruzado anterior y meniscos en su rodilla izquierda que sufrió ante Uruguay en el Estadio Centenario por las Elminatorias para el Mundial 2026.

En total, el brasileño apenas sumó siete compromisos oficiales con la camiseta del club árabe, registrando un solo gol antes de rescindir su vínculo y concretar su regreso al fútbol de su país.

Las más leídas

Marcelo Broli quedó descartado para la selección sub 20 y el interinato en la mayor, y van por el plan B: un integrante del plantel de Sudáfrica 2010

Francia 2-0 Marruecos por el Mundial 2026: el equipo francés ganó con autoridad y está en las semifinales

La AUF define el futuro de Marcelo Broli como entrenador de la sub 20: no le aseguran la selección mayor y le ofrecen contrato con plazo máximo de un año

Altas y bajas del período de pases: la importante salida que confirmó Deportivo Maldonado en la previa del regreso del Torneo Intermedio

Temas

Neymar Portugal Al Hilal Darwin Núñez

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos