Escándalo en Colombia por la eliminación en el Mundial 2026: un jugador no pudo volver con sus compañeros a Bogotá porque recibió amenazas de muerte

El regreso de la selección de Colombia tras su participación en el Mundial 2026 se vio empañado por un repudiable hecho de intolerancia. Mientras el grueso del plantel dirigido por Néstor Lorenzo aterrizó en Bogotá en la jornada de este jueves tras la eliminación en octavos de final ante Suiza, el extremo Jáminton Campaz no pudo abordar el vuelo de retorno junto a sus compañeros debido a graves amenazas contra su vida y la de su entorno familiar.

De acuerdo con una publicación de Infobae, el futbolista de Rosario Central de Argentina se convirtió en el principal blanco de críticas y hostigamientos digitales a raíz de una jugada en el minuto 114 del tiempo extra frente a Suiza, cuando se perdió un gol increíble, que finalmente llevo a la tanda de penales y a perder la chance de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

En dicha acción, Campaz erró una clara chance y los hinchas en redes no se lo perdonaron. A pesar de haber tenido un rendimiento destacado en el torneo -anotando un gol clave ante Uzbekistán y también su respectivo penal en la definición contra Suiza-, el fanatismo extremista opacó sus méritos deportivos.

La situación cobró relevancia pública gracias a la denuncia del periodista Camilo Pinto, de Caracol Radio, quien habitualmente cubre el entorno de Deportes Tolima, club donde se formó el atacante.

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A través de sus redes sociales, Pinto expuso la gravedad de los ataques dirigidos hacia el futbolista y su pequeña hija de cinco años, calificando la actitud de los agresores como un acto de ignorancia.

La información del periodista colombiano Camilo Pinto y la contestación de uno de los hinchas muy molesto con Jáminton Campaz en el Mundial 2026

El comunicador lamentó profundamente que este tipo de conductas violentas pretendan revivir episodios trágicos de la historia del fútbol colombiano, haciendo alusión directa al doloroso caso del defensor Andrés Escobar en 1994, quien tras la eliminación del Mundial de Estados Unidos, fue asesinado en Medellín al regreso, por haberse anotado, sin querer, un gol en contra.

Ante la magnitud de los insultos y los mensajes intimidatorios, el futbolista se vio en la obligación de bloquear los comentarios en sus perfiles oficiales.

El hecho genera una profunda consternación en el ámbito deportivo del país, evidenciando los peligros a los que se exponen los futbolistas frente a las reacciones desmedidas en las plataformas digitales tras una derrota deportiva.