La AUF define el futuro de Marcelo Broli como entrenador de la sub 20: no le aseguran la selección mayor y le ofrecen contrato con plazo máximo de un año

Las gestiones que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) realiza con el entrenador Marcelo Broli para que tome el control de la selección sub 20 y se encargue en forma interina de la mayor en los amistosos de las fechas FIFA de setiembre, octubre y noviembre llega a su instancia decisiva, y con un final incierto .

La AUF quiere a Broli para la sub 20 . Los dirigentes se lo plantearon de esa forma al DT. Es el entrenador campeón del mundo sub 20 con los celestes en 2023 y lo ven como la mejor alternativa para esa función, para preparar al combinado para el Sudamericano de enero y con el objetivo de avanzar al Mundial que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán en mayo del próximo año.

Broli quiere algo más que la sub 20, aspira a ser el entrenador de la selección mayor .

En esos dos niveles transcurre la negociación, en la que la AUF intenta seducir a Broli y convencerlo de reducir sus aspiraciones, a un terreno más realista, recorrer un camino hacia la definición del entrenador de la selección absoluta de Uruguay, que será el próximo año después de las elecciones en la AUF, previstas para el primer cuatrimestre de 2027.

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En las primeras reuniones entre la Asociación y el entrenador estuvieron por la AUF el director de selecciones, Jorge Giordano, y el presidente del Consejo Ejecutivo Juvenil, Marcelo García, quienes le plantearon el proyecto para la sub 20.

El entrenador escuchó y expresó su aspiración de dirigir a la mayor.

Entonces, este miércoles entró en escena el presidente Ignacio Alonso y otros dos integrantes del comité ejecutivo, Carlos Manta y Sergio Pérez Lauro, quienes se sumaron a las rondas de conversaciones con Broli.

La AUF le transmitió al entrenador que el proyecto que le ofrecen es la selección sub 20: dirigir el Sudamericano, clasificar al Mundial y asumir en forma interina en los seis partidos de setiembre, octubre y noviembre en la selección mayor, y la posibilidad de que también esté en la fecha FIFA de marzo de 2027.

Hasta allí la propuesta de la AUF.

Broli manifestó sus intenciones de dirigir a la mayor, de colocar a Nicolás Vigneri como la cara visible de la sub 20, porque durante 20 días en setiembre-octubre y 12 en noviembre estará afectado a la mayor.

Además, planteó el nombre de Marcelo Méndez como su asistente técnico en el combinado absoluto.

Para la AUF ese no es un camino a recorrer.

Por esa razón, la AUF le planteó que la cara visible de la sub 20 era Broli, que el entrenador de la selección juvenil era él y que su trabajo interino con la mayor no allanaba el camino para promover a otro entrenador como cabeza de la sub 20.

También recibió como información Broli que el hecho de dirigir a la sub 20 le acerca a ingresar en la consideración que realizará el próximo gobierno de la AUF para designar al nuevo entrenador de la mayor, pero no le asegura nada.

De hecho, Giordano manifestó en ronda de prensa de esta semana, que ante la posibilidad de estar inmerso en el mundo de las selecciones estará más cerca de competir por el lugar más importante en la estructura de las selecciones de la AUF.

En cualquier caso, lo que la AUF le ofrece a Broli es un contrato para dirigir a la sub 20 hasta el Sudamericano de enero-febrero y si clasifica hasta el Mundial de mayo, y en forma interina los amistosos de la mayor de 2026.

Esto, en plazos: un contrato de un año para Broli.

¿El futuro de la mayor? La AUF le planteó que no le asegura nada a Broli ni a ningún otro entrenador, y que no se atará con ningún compromiso que deberá asumir el próximo gobierno de la AUF.

Este jueves de tarde se reúne el comité ejecutivo que preside Alonso para definir si pasan a los términos económicos del acuerdo o si definitivamente van por el plan B para el entrenador de la sub 20.

Es muy claro que un mal Sudamericano de Broli, como le ocurrió a Fabián Coito en la selección sub 20 de 2025cuando quedó eliminado del Mundial, podrá ofrecer un camino corto y muy lejos del que imagina el entrenador campeón del mundo que quiere la AUF para los juveniles.

Quienes seguirán trabajando en la sub 20 son los entrenadores institucionales de la AUF, Diego "Ruso" Pérez como asistente, y Ignacio Bordad, entrenador de goleros.

El otro tema que no es menor, y que será un punto álgido en la reunión del ejecutivo de este jueves: el tono mediático que alcanzaron las negociaciones con Broli. Este escenario incomoda a los dirigentes y al entrenador porque algo similar ocurrió en 2023 cuando no llegaron a un acuerdo y el entrenador se bajó de la posibilidad de trabajar en Uruguay, tras ser campeón del mundo, y meses después firmó con la federación de Arabia Saudita.