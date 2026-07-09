Qué perdió y qué ganó Nacional con sus altas y bajas para el segundo semestre del 2026: competencia en el arco y falta de extremos

Con el partido ante Danubio de sábado por la tarde en Jardines del Hipódromo, Nacional dará inicio a su segundo semestre del 2026, en el que buscará revalidar el título de campeón uruguayo e intentará competir por la Copa Sudamericana, con el primer cruce ante Tigre a la vuelta de la esquina.

Se trata de un semestre clave para el tricolor, que viene de realizar una mitad de año que estuvo lejos de sus expectativas: perdió la Supercopa Uruguaya, los dos clásicos ante Peñarol, cambió de Jadson Viera a Jorge Bava , realizó su peor Torneo Apertura en la historia y quedó eliminado de la Copa Libertadores en un grupo que, en lo previo, parecía accesible.

En ese contexto, Bava decidió prescindir de siete jugadores del plantel principal: Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Ignacio Suárez, Juan de Dios Pintado, Mauricio Vera, Exequiel Mereles y John Guzmán. A ellos se suman las bajas de Bruno Arady y Juan Cruz de los Santos, que se van cedidos a Juventud de Las Piedras e Independiente del Valle respectivamente.

Hasta el momento, para rearmar su equipo contrató a tres jugadores extranjeros de renombre, el golero argentino Alexis Martín Arias, el zaguero costarricense Francisco Calvo y el volante argentino Bruno Zuculini, y a dos jóvenes uruguayos que llegan como apuestas, el lateral izquierdo Benjamín Núñez y el delantero Tiziano Correa.

Baja en Nacional: el extremo Juan Cruz De los Santos se va al exterior tras ser pedido por un entrenador uruguayo

Jorge Bava, DT de Nacional, habló antes del comienzo del segundo semestre: la "linda competencia" que espera entre Arias y Mejía, y los elogios a Benjamín Núñez

Las zonas en las que Nacional se fortaleció con el período de pases

El arco

El arco de Nacional fue todo un tema durante el primer semestre de 2026. Las salidas de Luis Mejía para defender a la selección de Panamá dejaron el puesto para Ignacio Suárez, joven del club al que Jadson Viera y la directiva del club le habían dado la confianza para ser la primera alternativa del panameño, al igual que en 2025.

Sin embargo, una serie de malos rendimientos de Suárez llevaron a que Bava buscara prescindir del arquero, al que le quedan seis meses de contrato en el club, y buscara reforzar la posición con otro golero de experiencia.

La solución que encontró el club fue Alexis Martín Arias, golero argentino de 34 años conocido por Bava por su paso por Cerro Porteño.

Alexis Martín Arias con la camiseta tricolor

La llegada del nuevo arquero le permitirá a Bava contar con dos arqueros experimentados para competir por el arco albo, algo que el propio entrenador destacó en una conferencia de prensa realizada este jueves: "Contentos con tener dos arqueros de jerarquía y esperamos que puedan volcar su experiencia a los chicos que vienen atrás. Van a hacer una linda competencia entre sí".

La zaga

La partida del colombiano Julián Millán de Nacional a Fluminense le generó un problema al Tricolor en la zona defensiva. Agustín Rogel, que había llegado sin ritmo, debió meterse en el equipo de apuro, y una lesión de Sebastián Coates en el último partido del colombiano obligó a que Paolo Calione y Tomás Viera entraran en la consideración cuando tan solo días antes se consideraba la cesión de uno de los dos.

Por todo esto la llegada de Francisco Calvo, zaguero de 34 años que disputó dos mundiales y más de 112 partidos con la selección de Costa Rica, es a priori un soplo de aire fresco para la zaga de Nacional.

Francisco Calvo y Flavio Perchman Foto: @Nacional

Calvo es zaguero zurdo, por lo que con su llegada Bava podrá cubrir ese rol, que desde Millán cubrió generalmente Rogel a pierna cambiada, o Tomás Viera, de rendimiento irregular.

El lateral izquierdo

El lateral izquierdo fue otro de los grandes problemas de Nacional en el arranque del 2026. Juan Pablo Patiño, colombiano que había llegado a mitad de 2025, se fue a principios de 2026, y la zona quedó cubierta por Camilo Cándido y un juvenil Federico Bais.

Las lesiones de Cándido, que se perdió diez de los 25 partidos del Tricolor en el semestre por estar en sanidad, y algunos rendimientos bajos de Bais llevaron a que el DT utilizara tanto a Tomás Viera como a Nicolás Rodríguez en ese rol en varios encuentros.

La llegada de Benjamín Núñez, lateral izquierdo de 23 años que viene de realizar un gran semestre en Segunda con Oriental de La Paz, viene a solucionar esa problemática. Apuesta del área deportiva del club, el exjuvenil Tricolor llega para ser la principal alternativa de Cándido en el segundo semestre.

Benjamín Núñez en las formativas de Nacional en 2020

"Jugador de la cuna, viene de acá. Hizo un buen semestre en Oriental de La Paz, puede aportar por toda la banda izquierda, de lateral, extremo o carrilero. Tiene despliegue y buena finalización. Se incorporó de buena manera, el conocimiento que tiene del club lo hizo acelerar los pasos de adaptación", destacó Bava este jueves.

A ello se suma que, según el DT, Francisco Calvo puede jugar de lateral izquierdo, algo que ya hizo durante su paso por el Al Ettifaq de Arabia Saudita.

El medio

Además de la salida de Millán, la venta de Christian Oliva al Santos de Brasil con la temporada ya arrancada también complicó a Nacional en el medio de la cancha.

Para reemplazar al volante, Jadson Viera pidió al argentino Mauricio Vera, que llegó desde Deportes Concepción de Chile cuando apenas había llegado dos meses antes a ese club. Sin embargo, una serie de malos rendimientos y el cambio de DT llevaron a que la experiencia del centrocampista durara poco en el club, con Bava pidiendo su salida.

Sumando que John Guzmán, mediocampista colombiano de 20 años que llegó como una apuesta del área deportiva y solo pudo sumar minutos en Tercera División antes de que el DT tricolor también solicitara que se vaya, el rol de mediocampista defensivo quedó en exclusividad para Lucas Rodríguez.

La lesión del centrocampista en el partido ante Universitario llevó a que Bava le diera protagonismo a Juan Ignacio García, juvenil de 20 años que debutó en mayo y acumuló cuatro titularidades en cinco partidos.

Bruno Zuculini en el amistoso de Nacional ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central Foto: @JuventudUy

En este contexto parece ser clave la llegada de Bruno Zuculini, centrocampista de 33 años que viene de jugar en Racing de Avellaneda, y que tiene en su currículum la obtención de la Copa Libertadores 2018 con River Plate, y un breve pasaje por el Manchester City.

"Estamos muy conformes con él hasta ahora, se involucró bien con el resto de los compañeros en esa posición", destacó Bava, que mantuvo a Luciano Boggio y Agustín dos Santos (por ahora) para completar el medio.

Las zonas en las que Nacional se debilitó

Los extremos

Hasta este jueves 9 de julio, Nacional cedió a tres extremos y no contrató a nadie ni para la banda izquierda ni para la derecha.

Exequiel Mereles se fue a Central Español, Bruno Arady está a detalles de convertirse en jugador de Juventud de Las Piedras, y este jueves el club aceptó la oferta por Juan Cruz de los Santos de Independiente del Valle, que se llevará al futbolista cedido con una opción de compra de US$ 1,5 millones.

Con esto, Bava solo quedó con dos jugadores naturales para esos roles: el argentino Tomás Verón Lupi y el juvenil Rodrigo Martínez.

El entrenador ya probó por el costado derecho a Pavel Núñez, centrodelantero, y por izquierda cuenta con la alternativa de Benjamín Núñez, que puede hacer toda esa banda.

Nacional busca a un jugador para cubrir estas zonas y el candidato principal es el argentino Guido Mainero, de Platense. Ya hay un acuerdo en la parte económica con el futbolista, pero su pase está en espera debido a que Nacional no cuenta de momento con los fondos para pagar los US$ 600.000 de la cláusula de rescisión de su contrato con el Calamar.

Guido Mainero Foto: Gastón Britos/Focouy

El centro del ataque

Que el primer semestre de 2026 de Nicolás López y Gonzalo Carneiro no fue el mejor no es ninguna noticia. El primero anotó tres goles en 15 partidos, con buenos rendimientos que se mezclaron con sus lesiones, y el segundo anotó solo un tanto en los 16 encuentro que disputó.

Sin embargo, se esperaba que tras la decisión de Jorge Bava de prescindir de ambos Nacional fuera en búsqueda de un nombre de peso para nutrir al ataque.

Hasta el momento, la única alta en ese puesto es la de Tiziano Correa, apuesta del área deportiva tricolor que viene de anotar cinco goles en 21 partidos con Cerro Largo.

Tiziano Correa, nuevo jugador de Nacional Foto: Nacional

Esta actualidad también puede responder a una sobrepoblación que tenía Nacional en la zona, con López y Carneiro compitiendo por un máximo de dos cupos contra Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera y Pavel Núñez. No obstante, el cambio de dos jugadores de experiencia por uno que llega como una apuesta debilita en principio esta área del plantel.