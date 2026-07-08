Los socios de Nacional aprobaron reformar los estatutos del club, con cambios claves para el avance del Máster Plan del Gran Parque Central

Los socios de Nacional aprobaron en una Asamblea General realizada este martes la reforma de los estatutos del club propuesta por la directiva, que incluye distintos cambios que buscan agilizar la realización de inversiones de gran porte , entre ellas el Máster Plan de reforma del Gran Parque Central .

La Asamblea de socios fue realizada este martes por la noche en el Polideportivo del club, y contó con la presencia de unos 300 socios . La moción principal fue el tratamiento de una propuesta de la directiva de modificar tres artículos de los estatutos del club , con la finalidad de darle más dinámica a la directiva en la toma de determinadas decisiones.

Una semana atrás el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, y el directivo Javier Gomensoro dieron una conferencia de prensa en la que explicaron qué buscan con estas modificaciones.

La modificación que la dirigencia tricolor buscaba para agilizar la concreción del Máster Plan es la que indica que la aprobación de proyectos de gran porte (superiores a las 12 millones de Unidades Indexadas (UI) , que equivale a cerca de US$ 2 millones ) solo pueda ser realizada por la directiva , y solo pueda ser modificada por la propia directiva o tres cuartos de una Asamblea General.

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Antes las modificaciones se podían proponer y modificar con la aprobación dos tercios de una asamblea, por lo que el cambio busca darle estabilidad a los proyectos a largo plazo.

"Para obras de cierto porte, de importancia, tomemos los recaudos de que los mecanismos para tanto decidir, como sobre todo modificar obras, ya planificadas o en ejecución incluso, establezcamos umbrales más exigentes tanto en la forma, porque ahora se elimina, si es aprobada esta propuesta que hacemos a los socios, se elimina la iniciativa popular, digamos, porque mediante firmas no podría ser convocada una asamblea para este tipo de proyectos o modificaciones", explicó en la conferencia de la semana pasada Vairo.

La presentación del Máster Plan del Gran Parque Central

La compra-venta de inmuebles

El segundo cambio del estatuto tricolor busca darle más flexibilidad a la directiva del club a la hora de comprar y vender inmuebles.

Hasta ayer, para cada transacción de este tipo que quería realizar la institución "se exigía para poder firmar la escritura la aprobación de la asamblea", lo cual hacía que "en el mercado los vendedores de las propiedades prefirieran a alguien que no tuviera esa exigencia y comprar directamente", algo que dejaba el club "en inferioridad de condiciones para negociar", según marcó en la conferencia Gomensoro.

Por esto, este martes se aprobó que de ahora en más la directiva podrá firmar compras o ventas de inmuebles que no superen el valor de 3,5 millones de UI (unos 580.000 dólares) sin pasar por una Asamblea de socios, a la que luego deberán notificar de estas transacciones.

Además, la Asamblea votó que las transacciones de esta índole que estén entre ese monto y los 7 millones de UI (US$ 1,1 millones) deberán contar con la aprobación de nueve de los 11 votos de la directiva. Toda cifra superior sí tendrá que pasar por la Asamblea.

"No perdemos con los vendedores esa oportunidad. No va a ser que Nacional se transforme en un comprador ni en una inmobiliaria, pero sí que pueda tener acceso más fácil a bienes estratégicos en zonas de obras o que tengan valor estratégico para el club", detalló el directivo una semana atrás, refiriéndose en concreto a las zonas del Parque Central y el complejo Los Céspedes.

Cambio en los plazos del balance y memoria

La tercera modificación cambia la fecha del cierre de los ejercicios, y el plazo de 30 días que daba el estatuto para la aprobación del balance y la memoria.

"Con 30 días el balance y la memoria, balance además que es auditado externamente, que es auditado por nuestra Comisión Fiscal y que tiene que llegar a los socios con una anticipación suficiente a las asambleas que realmente nos estaba quedando muy justo siempre", explicó días atrás Gomensoro.

Ahora ese plazo será de 90 días, un pedido de larga data del sector contable y financiero del club, y el cierre del ejercicio pasará de octubre a mitad de año.

De todas formas, el directivo aclaró en la conferencia que este cambio de fecha incluirá "un cuidado especial de agregarle mediante notas contables adicionales, el último período de pases, el de medio año, para que la directiva en el año electoral saliente le dé a los socios sobre los temas más importantes que reportan, sobre todo gastos, inversiones, una remisión de cuentas adecuada a la masa social".