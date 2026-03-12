Las novedades del Máster Plan del Gran Parque Central que trató la directiva de Nacional: sin techado para bajar costos y un posible inicio a fines de 2026

Una de las imágenes del Máster Plan del Gran Parque Central, presentado en 2025

La directiva de Nacional trató este miércoles el "Máster Plan" para renovar el Gran Parque Central , que incluirá un aumento de la capacidad del estadio a 45.000 espectadores , la construcción de un nuevo "mini estadio" para 5.000 personas y de un estacionamiento con cerca de 1.000 espacios.

Los directivos tricolores se reunieron en el Parque este miércoles para tratar el proyecto, presentado por la Comisión de Patrimonio y Obras del club a mediados de 2025. La reunión duró cerca de dos horas , y terminó con una visión positiva unánime sobre el proyecto, aunque con algunos cambios respecto a su idea inicial , confirmaron fuentes del club a Referí.

En medio de dudas sobre su posible costo, que en principio se estimaba en unos US$ 70.000.000 , los dirigentes concordaron en priorizar las obras en el estadio principal y no incluir las etapas del plan abocadas al techado de las tribunas del Parque.

Esta reducción llevaría a que el proyecto ronde el costo estimado de US$ 40.000.000 , detalló a Referí el directivo Javier Gomensoro.

FÚTBOL URUGUAYO Nacional y Peñarol volvieron a ser multados por el comportamiento de sus hinchas: fueron sancionados en ocho de los 12 partidos que jugaron en 2026

APERTURA La razón por la cual Nacional enfrentará a Wanderers el viernes y no el sábado por el Torneo Apertura

Aunque aún no hay plazos estipulados, ya que todavía están en discusión los métodos de financiamiento del proyecto, los directivos son optimistas en lograr que las obras comiencen a fines de 2026 si avanzan con su tratamiento en los próximos meses.

Según Gomensoro, aunque aún no está acordado la idea inicial sería comenzar con bajar la cancha cerca de un metro (lo cual permitirá una mejora de la visibilidad) y la colocación de un nuevo "césped híbrido".

Nueva subcomisión y posibles cambios de estatuto: los cambios internos que impulsa la directiva de Nacional para el avance del proyecto

Master Plan Gran Parque Central vista aérea Otra de las imágenes del Máster Plan del Gran Parque Central

La directiva aprobó la formación de una subcomisión que trabajará en el plan. Estará conformada por el presidente Ricardo Vairo, el exmandatario José Decurnex, el gerente financiero del club Ari Buczaniek y Gomensoro.

Este último indicó que con esta integración primero buscarán "un camino político" para la concreción del proyecto, para luego sumar a Santiago Aldabalde, presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras, y al economista Alfonso Capurro, que lidera el Consejo Asesor externo honorario que trabaja junto a Nacional en el plan.

Además, la intención de los dirigentes es cambiar una parte del estatuto del club que permita que las propuestas de cambios del proyecto solo puedan ser realizadas por la directiva, según informó Ovación y ratificaron fuentes del club a Referí.

Además, también buscan que los grandes proyectos deban ser votados por tres cuartos del ejecutivo tricolor, en vez de los dos tercios actuales, para darle una mayor estabilidad a estos planes a largo plazo y que no varíen o queden por el camino dependiendo de los cambios de directivas.

Si los planes son votados, estos pasarán a una Asamblea General de socios que deberá aprobarlos por mayoría.

La posibilidad de conciertos en el Parque

Uno de los posibles financiamientos al proyecto es el de una productora interesada en realizar conciertos en el Gran Parque Central.

En una entrevista con Carve Deportiva realizada a mediados de 2025, Aldabade indicó que esta productora está interesada en realizar cinco conciertos al año, con un contrato de US$ 500.000 anuales y cinco años de duración. Esto le dejaría al club unos US$ 2.500.000 en total.

Gomensoro indicó que este acuerdo continúa en negociaciones. A esto se suma que otra empresa mostró su interés en realizar conciertos en el mini estadio que Nacional construirá, pero el dirigente aclaró que todo está "en conversaciones" hasta el momento.