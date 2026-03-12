"Nosotros sabemos todo": el emocionante mensaje de Mina Bonino tras la brillante actuación de Federico Valverde en Real Madrid y el festejo familiar del uruguayo

Mina Bonino , la pareja del futbolista uruguayo Federico Valverde , celebró en sus redes sociales la gran actuación del mediocampista de Real Madrid este miércoles al marcar tres goles para el triunfo 3-0 ante Manchester City por la Liga de Campeones.

El Santiago Bernabéu se rindió ante el volante celeste tras una actuación que quedó en la historia con un brillante hat trick en el primer tiempo.

“No tengo palabras porque nosotros sabemos todo. Mi familia entera. Nadie más que vos merece que le pasen cosas increíbles en la vida”, escribió en su Instagram con una foto del “Halcón”.

Además, compartió una imagen de la celebración familiar en el estacionamiento del Bernabéu, en el que están sus hijos Benicio, con el premio al jugador del partido, y Bautista, con la pelota por sus tres goles.

El festejo familiar de Federico Valverde tras sus tres goles al City El festejo familiar de Federico Valverde tras sus tres goles al City

"Uno sueña siempre con noches así"

Tras su memorable actuación, Valverde confesó que siempre soñó "con noche así", en un día de ensueño que, sin embargo, aseguró no ha sentenciado el pase a cuartos.

"Increíble, uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para estar bien anímicamente, al cuerpo técnico y a la gente que siempre está apoyando aunque esta siendo una temporada difícil", dijo.

"Seguro que fue mi mejor partido, sobre todo en goles. Disfruté mucho hoy el fútbol. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, estoy alegre pero sobre todo por el triunfo del equipo", añadió en Movistar+.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde celebrates scoring the opening goal during the UEFA Champions League last 16 first leg football match between Real Madrid CF and Manchester City at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on March 11, 2 Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League FOTO: AFP

Fede desveló la táctica planeada y entrenada por Álvaro Arbeloa en los entrenamientos para sorprender al Manchester City, sin un 9 de referencia y con la llegada desde segunda línea del uruguayo.

"Intento llegar como me pide el entrenador desde segunda línea, que ataque. Hoy teníamos muchos más jugadores para tener el balón en medio campo y entonces intenté atacar más. Mis compañeros me han dado balones increíbles y les agradezco. Habíamos entrenado bastante cuando sacábamos de puerta que ellos iban a presionar uno a uno, sabíamos que habría espacios, somos rápidos arriba y lo aprovechamos bien", dijo.

Valoró Fede el trabajo y el compromiso de todos los jugadores que participaron en un partido que encaró el Real Madrid con siete bajas, y lamentó el penal fallado por Vinícius.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (2L) celebrates his third goal during the UEFA Champions League last 16 first leg football match between Real Madrid CF and Manchester City at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on March 11, 2026. Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester United por Champions League junto a varios compañeros FOTO: AFP

"Nos tenemos que tratar como si fuéramos hermanos, el uno por el otro, defendernos y ayudarnos, cubrirnos las espaldas. Se notó cuando el equipo está unido. Si todos trabajamos juntos, podemos conseguir grandes cosas".

"Es una pena el penal pero lo importante fue el trabajo del equipo, el esfuerzo. Sabemos que los partidos en Mánchester son muy complicados y difíciles, presionan mucho y tienen una afición que aprieta. Tenemos que ir como si fuera 0-0 el resultado y trabajarlo bien", sentenció.