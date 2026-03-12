Un hombre fue apuñalado por $ 30 en Soriano: el agresor permanece prófugo

Un hombre de 29 años fue apuñalado luego de reclamar $30 que le habían sido robados mediante una rapiña ocurrida en la mañana del miércoles en la ciudad de Mercedes, informó la Jefatura de Policía de Soriano mediante un comunicado.

El episodio se registró en la intersección de 19 de Abril y Manuel Blanes Viale . Tras el incidente, la víctima se trasladó por sus propios medios al Hospital de Mercedes , donde ingresó con una herida de arma blanca .

De acuerdo con lo declarado por el hombre, sobre las 08:00 fue abordado por un individuo que lo amenazó y le exigió dinero , logrando sustraerle $30 .

Cuando el agresor se retiraba del lugar, la víctima le reclamó la devolución del dinero , momento en que el atacante extrajo dos cuchillas , lo que derivó en un incidente en la vía pública durante el cual el hombre resultó lesionado.

El herido fue asistido por personal médico, que le diagnosticó una herida de arma blanca que requirió tres puntos de sutura.

Enterada de lo ocurrido, la Fiscalía Letrada de Mercedes de 2.º Turno dispuso diversas actuaciones para esclarecer el caso.

Las actuaciones fueron derivadas al Área de Investigaciones de Zona I, que continúa trabajando para identificar al responsable del ataque.