Una zona estratégica para Uruguay que concentra más de la cuarta parte de las exportaciones

La Asociación Económica Integral Regional (RCEP) , compuesta por 15 países, adquiere los principales bienes que exporta Uruguay , con compras por más de US$ 3.900 millones. El bloque incluye a China, pero también a otros mercados asiáticos con los que se pretende ampliar el comercio exterior.

La RCEP entró en funcionamiento el 1º de enero de 2022. Está conformado por los 10 miembros de la Asean ( Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam ), más China, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda .

Un informe de la Unión de Exportadores (UEU) señaló que es la mayor área de libre comercio del mundo, con más de 2.300 millones de personas (28,4% de la población mundial), que adquiere la cuarta parte de las importaciones globales . Añadió que si bien China tiene una relevante incidencia en la región, el bloque incluye varios países con grandes poblaciones y PIB de fuerte crecimiento.

En la misión oficial que se realizó el mes pasado a China, el presidente Yamandú Orsi anunció la intención de Uruguay de adherirse al RCEP, hecho que se formalizó el 18 de febrero .

Según la UEU, el ingreso es una oportunidad muy relevante para el sector exportador, dadas las dimensiones y la importancia del comercio, fundamentalmente con China.

El informe indicó que las exportaciones de bienes de Uruguay a los países que integran el bloque crecieron 73% entre 2016 y 2025, pasando de US$ 2.251 millones a US$ 3.904 millones. A su vez, en la comparación 2024, las ventas crecieron 11,4%.

image Contenedores en puerto de Montevideo. Foto: Inés Guimaraens

China fue el principal destino de las ventas el año pasado con US$ 3.510 millones, con una suba interanual de 12,7%.

El segundo mayor destino fue Corea del Sur con exportaciones por US$ 87 millones contra los US$ 80 millones de 2024 e incremento de 7,7%. El informe expresó que otros destinos relevantes, con ventas por US$ 77 millones, fueron Vietnam y Japón.

Las principales compras de China fueron de soja con el 35% del total, celulosa con 30% y carne vacuna con 21%. Además se exportaron subproductos cárnicos, lana, madera, piedras preciosas, pescados y productos farmacéuticos.

En el caso de Corea del Sur, las compras más relevantes fueron de celulosa, que representaron el 92% del total, productos del mar, madera y carne vacuna. La UEU informó que Vietnam adquirió madera, celulosa, trigo, cuero, productos lácteos y farmacéuticos.

A su vez, las exportaciones a Japón fueron de carne vacuna y subproductos. Tailandia compró básicamente cueros con el 64% del total, aunque con una baja interanual de 50%.

Los importadores malayos optaron por la madera, celulosa y lácteos, mientras que los filipinos compraron productos lácteos, carne vacuna y peletería.

Balanza comercial y aranceles

Al cierre del año pasado, la balanza comercial de Uruguay con la RCEP fue favorable en US$ 283,2 millones, algo que se repitió en la última década con la excepción de 2023 cuando se efectuaron menos exportaciones por el impacto de la sequía. De los cinco principales destinos hubo saldo positivo en tres (China, Japón y Tailandia) y negativo en los dos restantes (Corea del Sur y Vietnam).

El informe también destinó un capítulo sobre los aranceles y allí señaló que los perfiles de los países que integran el bloque son variados. “Algunos países cuentan con barreras arancelarias relativamente altas, especialmente con relación a productos agrícolas, como el caso de Corea del Sur y Tailandia, mientras que otros tienen una apertura prácticamente total, como Singapur”, expuso el documento.

Sobre este caso, la UEU recordó que el Mercosur y Singapur firmaron un acuerdo de libre comercio en 2023 y que el 1º de marzo entró en vigencia de manera bilateral con Uruguay.