Día Mundial del Riñón: cuáles son las ocho "reglas de oro" para prevenir las enfermedades renales crónicas

El 10% de los adultos latinoamericanos tiene prevalencia a padecer una enfermedad renal crónica , según los datos divulgados por el Día Mundial del Riñón . No hay datos específicos de Uruguay y estas cifras se repiten, en general, a nivel mundial.

Este el vigésimo aniversario de la conmemoración, que este año lleva como especial consigna la vinculación entre la salud de las personas y la salud del planeta . La presidenta de la SUN Natalia Dell'Oca calificó esta relación como "bidireccional" en diálogo con El Observador.

"Elementos del ambiente entre ellos cambios climático , temperaturas extremas y contaminación del agua , generan que se puedan propagar enfermedad que puedan afectar a los riñones", contó la doctora.

"A su vez, el tratamiento de la enfermedad renal avanzada sobre todo con hemodiálisis genera un uso muy importante de recursos, por ejemplo una sesión de diálisis puede dejar una huella de carbono al ser conducido 240 kilómetros y a su vez se utiliza gran cantidad de agua para hacer la hemodiálisis", agregó la nefróloga.

Es por esto que la Sociedad Internacional de Nefrología busca "incentivar a los gobiernos" a evaluar los "desechos que se puedan reciclar".

En cuanto a los coliformes fecales registrados en playas en enero de este año, la especialista dijo que "cualquier enfermedad gastrointestinal que afecte a la persona generando una diarrea importante, puede generar a través de la deshidratación que se convierta en severa y requerir diálisis".

"Lo mismo cuando hay intoxicaciones alimentarias o surge algún foco de intoxicación por salmonera, por eso se tiene que estar controlando alimentos y agua", agregó.

Los ocho reglas "de oro" para prevenir una enfermedad renal crónica

La declaración de Naciones Unidas de diciembre del año pasado incluye esta patología como una enfermedad crónica no trasmisible, antes en este grupo solo estaba el cáncer, la hipertensión y la diabetes.

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó en 2025 a la patología "como una prioridad de salud pública", contó la doctora Dell'Oca.

A diferencia de enfermarse puntualmente de los riñones, como puede ser una diarrea, la enfermedad en su estado crónico "tiene sus factores de riesgos principales en otras enfermedades", como "diabetes, hipertensión, obesidad o el consumo de drogas y tabaco".

Cómo prevenir una enfermedad renal crónica:

Mantenerse en forma y activo No fumar Controlar la presión arterial Comer una dieta saludable Consumir líquidos de forma adecuada Controlar el nivel de azúcar en sangre No consumir analgésicos sin indicación médica Revisar la función renal con examen de sangre y orina de manera regular

"La enfermedad renal no da síntomas hasta estar en etapas avanzadas. Por eso es fundamental la revisión de la función renal como un chequeo de rutina", agregó la nefróloga.

Las desigualdades entre Montevideo y el interior en salud

Análisis médicos Análisis médicos Foto: Pixabay

La presidenta de la SUN afirmó que en "la parte de los tratamientos de sustitución renal con diálisis, diálisis peritoneal y trasplante es equitativo", debido a la "cobertura del Fondo Nacional de Recursos".

"El paciente no tiene que pagar de su bolsillo ninguno de sus tratamientos, cubre a toda la población por igual", agregó la doctora. Sin embargo, "en cuanto al acceso a las policlínicas y al seguimiento renal, hay algunas desigualdades entre el interior y Montevideo".

"Pasa en muchas especialidades y es uno de los problemas que está experimentado nuestra salud. En cuanto a la diferencia de profesionales que hay en el interior y en la capital. Hay inequidades y a veces la gente se tiene que trasladar hasta Montevideo, por ejemplo en ASSE para hacer un seguimiento adecuado. En ese sentido no hay una igualdad", sentenció Dell'Oca.

Este jueves, autoridades de la SUN y de las asociaciones de pacientes tendrán un encuentro sobre las 16:00 en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Habrá entrega de folletos informativos, controles clínicos, charla con vecinos por parte de nutricionistas, clase de gimnasia abierta y cierre musical con la comparsa La Fabini.