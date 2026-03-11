Gabriel Oddone advirtió por efectos de la guerra en Medio Oriente y habló de un "shock negativo" por precios de energía

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , afirmó que la guerra en Medio Oriente traerá "un shock negativo en términos de intercambio para Uruguay ".

“ Esto es un shock negativo en términos de intercambio para Uruguay, es indudable. Es un aumento del precio del principal componente de importación superior a los precios de exportación ”, explicó el ministro en términos de los precios energéticos.

La guerra estalló a finales de febrero cuando Estados Unidos , en conjunto con Israel , atacó Irán y provocó la muerte del ayatolá Alí Jamenei . Los iraníes respondieron con una contraofensiva y ahora se enfocan en bloquear el transporte de petróleo en el estrecho de Ormuz .

Según expertos, la estrategia iraní consiste en presionar al alza los precios y aumentar el costo económico de la guerra para sus enemigos .

El ministro de Economía uruguayo también dijo que "el shock financiero todavía es dudoso" y que "depende de cuánto tiempo va a estar cerrado el estrecho de Ormuz, real o virtualmente, y cuáles son los efectos de más larga duración sobre los mercados energéticos".

"Todavía es prematuro para un ministro de Economía de un pequeño país lejano hacer una evaluación", dijo Oddone este miércoles, consignado por Telemundo de Canal 12, en el evento organizado por la consultora LATAM ConsultUs en Punta del Este.

Desde el Ejército de Irán afirmaron que no permitirán que "ni un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz para llegar a Estados Unidos, Israel y sus socios", y que "cualquier buque o petróleo con destino a ellos será un objetivo legítimo". "Prepárense para que el barril de petróleo alcance los US$ 200, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional que han desestabilizado", según el gobierno iraní.

Por otra parte, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) liberará 400 millones de barriles de petróleo para compensar la pérdida de suministro causada por el cierre de facto del estrecho en Medio Oriente. La AIE es un organismo internacional que coordina la política energética y las reservas estratégicas de petróleo de 32 países industrializados, en su mayoría economías avanzadas de Europa, América del Norte y Asia-Pacífico.

El pasado domingo, una semana después del asesinato de su padre, Mojtaba Jamenei fue elegido como líder supremo de la República Islámica de Irán.

"Está lleno de ejemplos de prácticas comerciales que no favorecen una formación de precios transparente", dijo Oddone sobre la economía local

Gabriel Oddone Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El ministro de Economía también aseguró que en la economía local "está lleno de ejemplos de prácticas comerciales que no favorecen una formación de precios transparente" y citó como ejemplos "las prácticas de distribuidor exclusivo en varios componentes de importación o los contratos que el Estado celebra con particulares indexados a todas las variables que uno se pueda imaginar”.

"Estamos en un momento en el que vamos a tener que avanzar, para ganar eficiencia y mejorar la competitividad, en desarmar muchos de los mecanismos contractuales e institucionales del pasado que estaban asociados a una economía inflacionaria. Esa es una nueva agenda que tenemos por delante", agregó el economista.

Según Oddone, esto podía precipitar efectos positivos como "un efecto de nivel para resolver mejor competencia y más transparencia en la formación de precios", algo que permitiría "bajar levemente el nivel de precios".