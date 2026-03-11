Giro histórico en el mercado de cerveza: por primera vez el producto importado es mayoría en Uruguay

Por primera vez, la cerveza importada desplazó a la producción nacional en Uruguay.

En 2025, el consumo total de cerveza alcanzó los 96.141.423 litros, según los datos de volumen físico comercializado en el mercado local y declarados por fabricantes e importadores ante la Dirección General Impositiva (DGI) para la determinación del Impuesto Específico Interno (Imesi).

La información por origen muestra que la cerveza importada ascendió a 48.078.353 litros y superó por 15.283 litros a la cerveza nacional, que totalizó 48.063.070 litros.

ENTREVISTA Para armadores paraguayos, el puerto de Montevideo es más conveniente, rápido y seguro que Buenos Aires

El mapa del consumo de cerveza en Uruguay se ha transformado radicalmente en menos de dos décadas. Mientras que en 2008 la cerveza importada representaba apenas el 1,5% del mercado, diez años después ya alcanzaba casi el 30%, superó el 40% en 2023 y dio un nuevo salto en los último dos años hasta superar por décimas el 50% de participación en 2025.

Embed

Este avance de los productos extranjeros coincide con el retroceso más profundo de la industria local.

La fabricación de cerveza nacional alcanzó en 2025 uno de sus registros más bajos desde el inicio de las estadísticas oficiales. Con 48.063.070 litros, el volumen de producción local se posicionó como el segundo más bajo de toda la serie de la DGI (iniciada en 1987).

Este dato marca un punto de inflexión al situarse por debajo de los niveles de 2024 (50,8 millones) y, fundamentalmente, al perforar el piso de la crisis de 2002 (49,3 millones). Actualmente, la producción local solo se encuentra por encima del mínimo histórico de 2003, cuando se declararon algo más de 42 millones de litros. Mientras el producto importado alcanza sus niveles máximos, la industria uruguaya transita uno de sus periodos de menor actividad en casi cuatro décadas.

Embed

El crecimiento de la cerveza importada responde a múltiples factores relacionados con la competitividad de precios, los cambios en los hábitos de consumo y la expansión de la distribución.

La industria nacional ha enfrentado dificultades frente al ingreso de marcas extranjeras a precios bajos, especialmente productos distribuidos por grandes mayoristas de la región, como los provenientes de Brasil, lo que hace que la producción local pierda espacio en el mercado, como ha señalado El Observador.

Al mismo tiempo, se observa un cambio en los hábitos de consumo, con una tendencia creciente hacia envases personales, como botellitas no retornables y latas, que son mayoritariamente importadas.

Estas presentaciones, junto con marcas económicas que no requieren recuperar el envase, simplifican la logística y permiten llegar a comercios pequeños y puntos de venta donde tradicionalmente la cerveza no tenía presencia significativa.

Como resultado, la combinación de envases individuales y precios bajos ha generado una migración de consumidores hacia productos importados, consolidando la preferencia por latas y botellitas de bajo costo fabricadas en el extranjero.

Entre las principales empresas importadoras de cerveza aparecen FNC, Milotur, Regional Sur, Pontyn, Trondial, San Francisco, European Cosmetics, Leopoldo Gross, Aymy, Darcel y Henderson y Cía., entre otras, según datos aduaneros.

Brasil y Argentina lideraron ampliamente como los orígenes de procedencia más importantes. Le siguen España, Alemania, Chile, Bélgica, Portugal, México y Dinamarca, entre otras.