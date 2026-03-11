Caja de Profesionales terminó 2025 con aumento de las declaraciones de no ejercicio

La Caja de Profesionales cerró el año pasado con una suba de 6,3% de las declaraciones de no ejercicio en comparación con un año atrás. En el caso de los activos se verificó una mínima variación en relación a 2024.

La institución, que arrastraba cinco años de resultados económicos negativos, recibió el año pasado un rescate financiero del gobierno . Sin embargo los problemas persisten, con una baja de los aportantes activos y una acentuada suba de los profesionales que se declaran sin actividad .

Al cierre de 2025 la Caja de Profesionales registró 116.631 declaraciones de no ejercicio, frente a las 109.719 del año anterior . Los profesionales con mayor cantidad fueron los contadores con 22.778. Después se ubicaron los enfermeros (8.729), psicólogos (8.244), médicos (7.741), ingenieros industriales (7.625) y abogados (7.086) .

La ubicación de las profesiones prácticamente no varía respecto a 2024. Ese año hubo 21.712 contadores que se declararon sin actividad. Le siguieron los enfermeros con 8.403, los psicólogos con 7.763, los ingenieros industriales con 7.161 y los médicos con 6.877.

-ine5123-1-jpg..webp Caja de Profesionales Inés Guimaraens

El aumento de las declaraciones también fue similar, ya que la suba en 2024 respecto a 2023 había sido de 6,6%.

En el desglose por sexo en el cierre de 2025 hubo 75.049 declaraciones de mujeres y 41.582 de hombres.

Además, el 76% de las declaraciones de no actividad (88.261) se ubicaron en la primera franja de aportación al instituto de seguridad social de los profesionales. Según la escala de sueldos fictos y aportes vigente desde el 1º de enero esa franja es de $ 36.643. En la segunda -de $ 42.139- se ubicó el 14,7% de las declaraciones de no ejercicio.

Activos y jubilados

La Caja registró 63.217 aportantes activos el año pasado con una baja interanual de 0,6% (en 2024 habían sido 63.601). La mayor cantidad fueron médicos con 13.514. Después estuvieron los contadores (9.541), abogados (7.632), arquitectos (6.611), ingenieros industriales (4.652), psicólogos (4.247) y odontólogos (3.718).

En el desglose departamental, Montevideo concentró a 41.514 profesionales, seguido por Canelones con 6.703, Maldonado con 2.730, Salto con 1.484 y Colonia con 1.423. En contraste, Flores tuvo la menor cantidad con 329, Treinta y Tres con 400 y Río Negro con 497.

Para los activos rige desde enero la nueva tasa de aportación que pasó de 18,5% a 20,5%.Esta modificación estaba prevista en la ley 17.738 que aprobó la estructura orgánica de la institución en 2004 y ratificada por la ley 20.410 de julio del año pasado que introdujo el último rescate financiero de la Caja.

La ley original indica que la suba puede aplicarse si el resultado operativo fuera negativo en el ejercicio anterior y a su vez haya una proyección de iguales características para el siguiente o alguno de los tres próximos.

_CDS8400.webp Caja de Profesionales Camilo dos Santos

El texto expresa que el Poder Ejecutivo queda facultado para aprobar un aumento de la tasa de aporte hasta un máximo de 2% para el primer año (2026) y de hasta 1% en cada uno de los dos siguientes, considerando la descapitalización prevista, así como la recomposición total o parcial de las correspondientes reservas.

Por tanto, al tomar en cuenta los últimos resultados del organismo (cinco años consecutivos con déficit) fue que se resolvió el pasaje de la tasa de aportación a 20,5%.

En el caso de los jubilados se verificó un incremento de 4,5%, al pasar de 15.692 en 2024 a 16.405 el año pasado. Los médicos están en el primer lugar con 3.464, seguidos por los contadores (1.800), abogados (1.718), odontólogos (1.639) e ingenieros agrónomos (1.307). La mayor cantidad de jubilados se agrupa en Montevideo con 11.609. Luego se ubica Canelones con 1.259, Maldonado con 749, Salto con 363 y Colonia con 334.

El rescate financiero para la Caja de Profesionales aprobado en el Parlamento el año pasado también incluyó un cambio de aportación para los jubilados. Los pasivos que cobran hasta 6 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalentes a $ 41.184, no aportan. A su vez, los que perciben desde esa cifra hasta $ 68.640 pagan un 2%.Por último, los jubilados con ingresos superiores tienen prevista una tasa de 5%.