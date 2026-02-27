BROU lanzó plan Limpia Sueldos destinado a unos 300 mil trabajadores: cómo acceder y hasta cuándo hay tiempo

Para deudores con más de 360 días de atraso se habilitará una web con quita de intereses acumulados .

Habrá mejora en las tasas de interés y posibilidad de gestionar todo de forma digital.

Se abrirá una ventana especial de renovación de créditos entre el 10 de marzo y abril.

El convenio fue firmado con el Congreso de Intendentes y alcanza a unas 300.000 personas.

El Banco República (BROU) presentó el plan denominado Limpia Sueldos, una herramienta de refinanciación dirigida a trabajadores que mantienen deudas atrasadas y buscan reorganizar sus obligaciones financieras. El anuncio se realizó tras la firma de un convenio entre la institución y el Congreso de Intendentes .

El presidente del banco, Álvaro García, confirmó en rueda de prensa la puesta en marcha del mecanismo y explicó que se trata de una nueva instancia para renovar créditos, en condiciones más favorables que las vigentes hasta ahora.

La propuesta abarca a unas 300.000 personas. De ese total, aproximadamente 200.000 corresponden a trabajadores del sector público y 100.000 al sector privado.

El alcance incluye a quienes cuentan con convenio de crédito social con la institución. Es decir, trabajadores que ya operan con el banco mediante este sistema y que ahora podrán acceder a un nuevo préstamo para reorganizar sus deudas.

¿En qué consiste el préstamo “Limpia Sueldos”?

El objetivo central es otorgar un nuevo préstamo que permita cancelar o refinanciar deudas atrasadas. De esta manera, los trabajadores podrán ordenar sus compromisos financieros bajo nuevas condiciones establecidas por el banco.

García explicó que el BROU resolvió habilitar un nuevo período extraordinario para la renovación de créditos. Habitualmente, la renovación del préstamo de activos se realiza en septiembre y octubre, y la de pasivos en noviembre y diciembre —un esquema que funciona desde hace más de dos décadas—. En este caso, se abrirá una nueva ventana específica para marzo y abril.

¿Cuándo se podrá acceder al plan?

La nueva instancia comenzará el 10 de marzo y se extenderá durante los meses de marzo y abril. Durante ese período, los trabajadores podrán iniciar el trámite de refinanciación.

Según indicó el presidente del banco, el proceso podrá realizarse íntegramente por vía digital, tanto a través de la aplicación como en la página web de la institución. Allí los usuarios podrán efectuar simulaciones, evaluar distintas alternativas y elegir la modalidad de refinanciación que mejor se ajuste a su situación.

¿Qué condiciones financieras ofrece?

El plan contempla mejoras en las tasas de interés respecto a las vigentes. En concreto, se aplicará una rebaja de medio punto en unidades indexadas y de un punto en pesos.

Además, se utilizarán las tasas bonificadas que ya habían sido implementadas durante la campaña de renovación de activos realizada en septiembre y octubre de 2025. De esta forma, el banco busca ofrecer condiciones más favorables para incentivar la regularización de deudas.

¿Qué pasa con quienes tienen atrasos muy prolongados?

Para los deudores con más de 360 días de atraso al 31 de diciembre de 2025, se habilitará un mecanismo específico. Se pondrá a disposición una página web dedicada, donde podrán acordar una forma de pago sobre la deuda de capital actualizada.

En estos casos, se aplicará una quita de los intereses acumulados, lo que representa un alivio relevante para quienes arrastran incumplimientos prolongados.

Cómo sigue

A partir del 10 de marzo se abrirá formalmente la ventana de renovación y refinanciación, que permanecerá activa durante marzo y abril. Durante ese período, los trabajadores comprendidos en el convenio podrán ingresar a la app o a la web del Banco República para realizar simulaciones, evaluar condiciones y concretar el trámite de manera electrónica.

El banco espera que el plan alcance a unas 300.000 personas entre los sectores público y privado, y que la mejora en tasas junto con la quita de intereses para los casos más críticos facilite la regularización de deudas atrasadas. Finalizado el período especial, el esquema volverá a su calendario habitual de renovaciones, salvo que la institución disponga nuevas instancias extraordinarias.