/ Nacional / CAMBIO DE MANDO

Juan Salgado dejó la presidencia de Cutcsa después de 30 años: la empresa será dirigida por su hijo Juan Pablo

El cambio de mando se concretó después de una transición que inició en 2019 y que tuvo en el medio la pandemia del coronavirus

26 de febrero 2026 - 19:13hs
Diego Battiste

El empresario transportista Juan Salgado dejó la presidencia de la compañía de ómnibus Cutcsa después de 30 años y su lugar pasó a ser ocupado por su hijo, Juan Pablo Salgado.

La transición inició en 2019 y se desarrolló en distintas etapas, en el medio aconteció la pandemia del coronavirus, que implicó una baja en la venta de boletos del transporte público en Montevideo hasta el día de hoy.

También en este período de tiempo sucedió el accidente en el que una unidad de la línea 121 terminó en la orilla de la playa de Pocitos luego de circular a contramano y a toda velocidad durante 10 cuadras por Avenida Brasil. Este accidente de octubre de 2024 dejó como saldo la muerte de una mujer de 55 años.

El flamante presidente ya se desempeñaba en la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A (Cutcsa) como uno de los vocales de la institución, según confirmaron fuentes de la empresa a El Observador.

Durante la última sesión del directorio, el ahora expresidente Juan Antonio Salgado "todo llega y todo pasa", según informó en primera instancia el diario La República.

El pasaje de mando del expresidente de 66 años a su hijo fue definido por autoridades empresariales como "un mero acto administrativo", debido a que la compañía continúa con sus lineamientos.

La empresa nació en 1937 y actualmente conecta a más de 130 puntos de Montevideo, también llegado a los departamentos de San José y Canelones.

En declaraciones brindadas a El Observador en 2025, el ahora expresidente Salgado había afirmado que en esa instancia el mercado era el 85% de lo que era en 2019.

