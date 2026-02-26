WhatsApp lanza función de IA en Uruguay que ayudará a las pymes en atención al cliente y mejorar ventas

Meta anunció el lanzamiento para 16 países de Latinoamérica, incluido Uruguay, de Business AI en WhatsApp, que sirve para medianas y pequeñas empresas mejorar su servicio.

Según lo presentado, la actualización apunta a mejorar los tiempos de respuesta y ordenar la atención al cliente, lo que puede ayudar a las pymes a responder de forma más rápida y eficiente, y también contribuir a un aumento de ventas.

WhatsApp Business permite sumar un catálogo de hasta 100 productos para facilitar consultas y ventas desde el chat y la aplicación no tiene costos asociados. El negocio puede operar con esta base de información desde la propia cuenta.

Otra opción incluida es la posibilidad de habilitar el entrenamiento con chats previos del emprendimiento. La idea es que el asistente pueda ajustarse a lo que el negocio ya responde y a la forma en que comunica información, dentro de los parámetros definidos por cada empresa.

La empresa explicó que la herramienta está pensada para pequeños emprendimientos y no para grandes compañías. Ese recorte, según el anuncio, busca acercar automatización a negocios que suelen tener menos tiempo y recursos para sostener una atención constante.

Según contó el diario La Nación, Business AI se lanzó en México el año pasado y allí se registraron beneficios en usos concretos. Como ejemplo, se citó a un emprendedor de guitarras que fabrica el instrumento y brinda clases, y que describió cómo la herramienta le permitió atender consultas en todo momento.

Según ese caso, el agente se ocupa del primer acercamiento con clientes, aun cuando la conversación no termine en una conversión. La dinámica le permite al emprendedor retomar el intercambio cuando se acerca el momento de la transacción, con un historial ya ordenado. El mismo usuario afirmó que, en su última campaña, el 60% de las consultas que recibió fueron respondidas por Business AI en WhatsApp. La cifra fue presentada en el marco de ejemplos de uso reportados por usuarios.

Elegibilidad, rotulado “IA” y difusión con programación y métricas

El acceso a Business AI depende de criterios de elegibilidad que Meta definió para esta etapa. Según el texto, las empresas deben usar WhatsApp Business en español y contar con al menos un producto cargado en el catálogo para poder habilitar la función.

Para empezar a usarla, la empresa indicó un recorrido dentro de la app: entrar a la pestaña “Herramientas”, buscar la opción “IA para empresas” y seguir el menú de configuración. Allí, cada pyme puede personalizar parámetros para ajustar el funcionamiento del agente.

La aplicación permite definir a qué usuarios puede responder la IA y qué tipo de respuestas dará, según el cliente o el tipo de consulta. Ese control busca que el negocio determine los límites del asistente y el tipo de interacción que se automatiza. Además, los mensajes generados por el agente incluirán la leyenda “IA” para que el usuario reconozca que se trata de una respuesta automatizada. A su vez, la empresa indicó que el sistema puede adaptarse al idioma y a la información cargada por cada comercio.

Cuando el intercambio requiera una atención más específica, el sistema incorpora la opción de transferir la conversación a un agente humano. La herramienta busca combinar automatización para consultas frecuentes con intervención directa en situaciones complejas.

Meta también remarcó que la IA no funciona de manera proactiva, sino que responde a mensajes. En el anuncio se señaló que el tiempo de respuesta es inmediato y que los mensajes mantienen el cifrado de extremo a extremo.

En cuanto a formatos, la empresa indicó que la herramienta no decodifica audios. Al mismo tiempo, planteó que el objetivo es seguir optimizando el sistema y su desempeño en este tipo de implementaciones.

Además de Business AI para atención, el texto señala otra incorporación desde hoy para pymes: una herramienta de IA orientada a la creación de mensajes de difusión. El foco está en facilitar comunicaciones personalizadas, como anuncios de productos o promociones de temporada.