Cuando la IA se encarga de ordenar tus facturas

Seguro escuchaste la palabra agente . El año pasado empezaron a verse los primeros sistemas, pero se asegura que en 2026 vendrán estos sistemas a consolidarse.

Hoy, el acceso a esta tecnología es cada vez más habitual. Y te voy a contar algunos de estos agentes que podés usar , siempre y cuando estés dispuesto a pagar por alguno de ellos.

Porque, como me dijo un experto, si querés acceder a una forma “no casual” de inteligencia artificial , no te queda otra que pagar por alguna herramienta.

La IA más práctica que salió en 2026 se llama Claude Cowork. Claude es la IA desarrollada por Anthropic, una empresa que fundó Darío Amodei, un individuo que trabajaba en el área de seguridad de OpenAI, pero por diferencias con el CEO, Sam Altman, abandonó la compañía y fundó la suya propia, que hoy le compite en varios rubros.

Cowork es una herramienta tan poderosa como útil y práctica para los usuarios. Lo interesante es que el usuario puede darle la posibilidad de ejecutar acciones dentro de su computadora.

La más sencilla que probé: le pedí que organizara mi carpeta de descargas. Para ello, lo primero que le solicité es que encuentre archivos que fueron duplicados (me suele pasar que necesito un archivo que ya había utilizado y lo vuelvo a descargar).

Cowork analizó mi carpeta de Descargas y el diagnóstico fue claro: tengo 116 GB ocupados, una cifra enorme impulsada sobre todo por videos y archivos comprimidos. Lo más curioso es que encontré 616 archivos repetidos (desde instaladores hasta siete copias de una misma foto) que me estaban robando casi 2 GB de espacio sin ningún sentido.

Pero esta misma herramienta sirve para organizar facturas y archivos en general. Por ejemplo, si vos tenés todas las facturas en una carpeta, le podés pedir a la herramienta que cree un Excel con los datos relevantes y lo arme al instante.

¿Cuánto tiempo puede ahorrar esta tecnología? Es tremendo el alcance que tiene.

Algo que he visto a nivel global: un usuario en redes sociales le pasó 320 transcripciones de podcasts para que extrajera temas principales e ideas clave de cada episodio. Claude lo completó en 15 minutos, un trabajo que a una persona le hubiera llevado días.

Los modelos de hoy en día son capaces de analizar mucha más información.

Copia de presentación chatgpt embajada La imagen muestra el resultado de un análisis automatizado de la carpeta “Descargas” tras usar Claude Cowork.

Otros agentes con maduración

No hay que olvidarse de lo que hacen otros agentes ya conocidos en el mercado desde el año pasado. Uno es el Modo Agente de ChatGPT: capaz de navegar por la web y ejecutar acciones. El último uso que le di fue que entrara a mis últimas 15 notas que escribí en El Observador, las copiara en su totalidad, las pegara en un bloc de notas y me brindara un archivo pronto para descargar. Fue una tarea que le llevó un proceso largo, pero me permitió hacer otras actividades.

Este mismo sistema es capaz de ir a una web y comprar tickets para un cine, o entrar a la web de un supermercado y seleccionar todos los productos que escribiste en un prompt.

Pero la madre de las capacidades agénticas de las herramientas de IA fue la investigación profunda. Hace pocos días, ChatGPT le sumó funciones superespecíficas, pero útiles. Por ejemplo, la posibilidad de examinar sitios web en específico. Si seguimos con el ejemplo del súper, le pedí que analizara todas las ofertas disponibles. Esto te puede ayudar a tomar decisiones sobre qué ir a comprar amparándote en información fidedigna, buscada específicamente en el sitio.

Yo le pedí que indagara cuáles eran todas las ofertas y promociones de productos con el objetivo de ahorrar dinero. Detectó 23 productos con promoción (el documento aclara que es un listado de “ejemplos representativos”, no el total de ofertas del súper). Por supuesto, dice cuáles son los productos y qué tipo de promoción es.

Otras herramientas agénticas de las que hemos hablado en esta newsletter: Genspark, que te permite, entre otras cosas, delegarle a un agente que llame por vos. Solo hay que decirle el propósito, ponerle el número de teléfono y recibís el resultado de la llamada.

La otra es Zapia, la exitosa startup uruguaya que llegó a más de 6 millones de usuarios en la última semana. Tiene una funcionalidad llamada Zapia Conecta, que busca en tu nombre, a través de WhatsApp, el servicio que quieras. “Buscame peluquerías mañana a las 6 de la tarde en Pocitos”. Se encarga de escribirles a todas por mensaje y, cuando encuentra una, te avisa si querés reservar.

El agente más resonante que salió en febrero

Pero el agente más resonante que salió en los últimos días se llama OpenClaw. Es un asistente personal con inteligencia artificial de código abierto que corre en tu propia computadora y se maneja desde apps de chat como WhatsApp o Telegram: en vez de solo “contestar”, puede hacer tareas conectándose a servicios como el correo o el calendario (por ejemplo, ordenar mensajes, archivar, enviar correos o programar cosas) según lo que le pidas.

Es un sistema que muchos expertos han advertido por los riesgos que conlleva. Al punto de que Summer Yue, investigadora de seguridad en Meta, contó que, al conectarlo a su Gmail, el agente empezó a borrar/archivar cientos de correos y no se detenía pese a que ella le escribía que parara, lo que reavivó la discusión sobre qué tan seguro es darles tanto control a estos asistentes.

En paralelo, también hubo movimiento alrededor del proyecto: su creador, Peter Steinberger, anunció que se suma a OpenAI y que OpenClaw pasará a una fundación para seguir abierto.

