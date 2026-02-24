Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Economía y Empresas / SISTEMA DE PAGOS

BCU advierte sobre empresa que ofrece créditos sin autorización

El regulador detectó que solicita pagos y la contratación de un supuesto seguro antes de otorgar los préstamos, que luego no se concretan

24 de febrero 2026 - 12:09hs
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens

El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió una advertencia pública sobre las firmas que operan bajo las denominaciones “Urucash” y “Americana Seguros”, y señaló que no cuentan con autorización ni habilitación para actuar en el sistema financiero.

La Superintendencia de Servicios Financieros informó que la entidad o persona que actúa a través del sitio web urucash.com exige a los solicitantes de crédito la contratación de un presunto seguro con “Americana Seguros” y el pago previo de dinero para supuestos trámites ante el regulador.

Según detalla el organismo, bajo ese mecanismo se solicita la entrega de fondos antes del desembolso del préstamo y, posteriormente, los usuarios tampoco reciben el dinero prometido.

Ante esta situación, la Superintendencia exhortó al público a extremar precauciones frente a ofrecimientos de crédito que presenten características como:

  • Solicitud de pago previo para acceder al préstamo.
  • Pedido de dinero para realizar supuestos trámites ante el ente regulador.
  • Falta de local físico o direcciones que no corresponden a la empresa.
  • Tasas de interés inferiores a la media del mercado.
  • Empresas o personas no inscriptas en el BCU.
  • Uso de nombres o distintivos que imiten a entidades financieras reconocidas.

Ante este tipo de ofrecimientos, se sugiere a los usuarios procurar obtener información clara, veraz, oportuna y suficiente del proveedor del servicio, de su reputación, así como de la operativa y condiciones a los que estará sujeto; en particular, en forma previa a proporcionar dinero ante una solicitud de un crédito, documentos, información sobre cuentas bancarias, contraseñas o cualquier otro dato personal que requiera el previo consentimiento informado para su tratamiento por terceros.

Asimismo, se sugiere al público que a efectos de tomar conocimiento si la empresa se encuentra inscripta o cuenta con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, consulte los registros disponibles en la página web institucional.

BCU Créditos

