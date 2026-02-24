Nuevos ataques de perros a ovejas en la zona del basurero de Cañada Grande: "Es algo que te deprime mucho"

El ataque de perros sueltos a lanares sigue siendo una adversidad sin control , con casos frecuentes: esta vez en Canelones un ovejero perdió cinco animales, que es mucho para un productor de escala familiar , que maneja una majada de 70 ejemplares.

Eduardo Ferraro tiene su predio, de 11 hectáreas, en la localidad Cañada Grande, vecina a Empalme Olmos, en una zona que está al costado de la ruta 82, entre las rutas 7 y 8.

Allí cría ovinos que destina a la venta particular, a la comercialización en remates feria o envío directo para faena en frigoríficos.

También tiene algún novillo, contó a El Observador, aún afligido por lo que le sucedió el jueves de la semana pasada, un ataque de perros que mataron y lastimaron animales suyos.

"Es algo que te deprime mucho", expresó el productor.

El contexto

"Hay que hacerse cargo", afirmó la Federación Rural (FR) en un comunicado emitido en agosto de 2025 para considerar el tema seguridad rural, donde señaló "la alarmante escalada de inseguridad que nos toca vivir", denunciando un incremento en los casos de abigeato y ataques de perros a ovinos.

Esta vez el ataque no fue de noche, que suele ser lo habitual, dado que ocurrió a eso de las tres de la tarde, cuando él no estaba en el campo.

Un vecino lo llamó por teléfono para decirle que en su predio habían atacado perros matándole tres ovejas y que él había podido eliminar a uno de los perros (está permitido por ley cuando el perro está dentro de la propiedad en actitud de ataque).

Lo que no imaginó Eduardo es que al llegar a su casa también encontraría animales muertos, porque los perros antes de atacar en el campo del vecino habían pasado por el suyo, generando un destrozo en la pequeña majada.

Ya en la noche, tras atender primero a los animales heridos, Eduardo hizo un registro de los animales muertos y uno de los videos que trasladó a El Observador es el siguiente.

“Me mataron tres ovejas y una cordera, también dejaron lastimado a otro cordero que quedó tan mal que se terminó muriendo el domingo, aunque hicimos todo para salvarlo”, lamentó.

Eduardo admitió que “hacía bastante que no me pasaba, como 20 años, es algo que uno sabe que sigue pasando en distintos lugares, pero cuando te toca en tu casa obviamente te deja muy mal, por la pérdida económica, pero también por el tema anímico”.

Las pérdidas no solo guardan relación con los animales muertos, con genética Caramora en este caso, también hay que considerar que varios son vientres que dejarán de dar corderos en el futuro.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 13.09.08 (1) Los ovinos criados por Eduardo.

Problema: el basurero de Cañada Grande

Sobre los perros, vinculó el ataque a animales que andan sueltos, que viven en la zona del basurero gigante que hay en Cañada Grande.

Ese gigantesco depósito de basura es un problema grande para los productores y otros vecinos, no solo por temas medioambientales, también porque es una zona donde hay muchos perros sin dueños responsables.

“Son perros que tienen hambre y atacan, se juntan, atacan en jaurías, pero hay culpa obviamente de la gente… es normal acá ver cuando uno pasa autos parados en el costado del camino y al rato el auto no está y se ven nuevos perros abandonados, también hay gente que tira las crías de las perras que no fueron castradas, hay cachorros que se crían ahí, también perros grandes… y esos perros terminan siendo un peligro para todos”, contó.

Capturar a los perros y tenerlos encerrados

Eduardo entiende que una solución es educar a la gente, pero cuando el problema está instalado, como ahora, lo que debe hacerse es capturar a los perros y tenerlos encerrados para que no hagan daño a otros animales e incluso a la propia gente.

Hubo varios casos de mordeduras a personas y hasta de accidentes causados por perros sueltos.

Admitió que en su campo el problema “pudo ser peor”, teniendo en cuenta que había más animales en la vuelta y sobre todo dos carneros de alta calidad genética que se usarán en las próximas semanas para la actividad reproductiva que dará lugar a una nueva cosecha de animales para criar, engordar y vender.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 13.15.43 Eduardo trabaja con genética ovina Caramora.

Ataques de perros, abigeatos y copamientos

Finalmente, indicó que en la zona no solo existe el problema del ataque de perros a los animales de los productores, también se han dado casos, señaló, de vecinos que tienen problemas de abigeato y hasta de copamientos.

Si bien hizo la denuncia, como corresponde, no es optimista sobre que aparezcan dueños responsables de los perros y, como siempre sucede, sin dejar de lamentar lo sucedido, Eduardo puso la mira en seguir trabajando día a día, rezando para que los perros sueltos del basurero no vuelvan a su predio.