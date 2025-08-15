Dólar
/ Agro / COMUNICADO

Federación Rural pidió "hacerse cargo" de la inseguridad en el medio rural por abigeato y ataques de perros

"Hay que hacerse cargo, exigió la Federación Rural sobre la seguridad rural, considerando que existe preocupación por los temas abigeato y ataque de perros

15 de agosto 2025 - 5:00hs
Federación Rural: comunicado sobre el tema seguridad rural (en la foto, protesta de productores en Melo, material de archivo).

Federación Rural: comunicado sobre el tema seguridad rural (en la foto, protesta de productores en Melo, material de archivo).

Gentileza: P. Scremini

"Hay que hacerse cargo", afirmó la Federación Rural (FR) en un comunicado relacionado con la seguridad rural, en el que se expone que existe preocupación "por la alarmante escalada de inseguridad que nos toca vivir", denunciando un incremento en los casos de abigeato y ataques de perros a ovinos.

Seguridad rural: "Debe ser una prioridad"

Esa situación "se ha vuelto una normalidad y un total desánimo", se apuntó.

"Está sucediendo lo que veníamos advirtiendo desde hace tiempo (...), reiteramos que la seguridad rural debe ser una prioridad nacional", es otro de los conceptos en el comunicado (ver más adelante el texto completo).

También se señala allí la existencia de intranquilidad con base en "la lentitud en la convocatoria de las Comisiones de Seguridad Rural departamentales" y se exige, por lo tanto, "su inmediata formación en todo el territorio, con trabajo activo y coordinado que comience ya".

Los productores rurales, se concluye, "tenemos derecho a trabajar en nuestra tierra, tener nuestros animales y dormir tranquilos".

El contexto

Las denuncias de delitos de abigeato se incrementaron cerca del 10% en el primer semestre de 2025, con relación al mismo lapso del año pasado, informó el Ministerio del Interior en el conjunto de estadísticas actualizadas en el Boletín Semestral de Estadísticas Criminales.

Abigeato y ataque de perros

A inicios de julio, Rafael Normey, presidente de la entidad ruralista, declaró a El Observador que “el rubro ovino en Uruguay viene con una decadencia muy preocupante”, con base en un conjunto de adversidades, entre las que se encuentran las consideras en este nuevo comunicado.

Posteriormente, la FR emitió un primer comunicado con 10 propuestas que procuran crear un escenario mejor para el desarrollo de los productores ganaderos que tienen sistemas productivos en los que el ovino es protagonista.

Recientemente, a modo de ejemplo del impacto del tema ataque de perros a lanares, El Observador publicó la historia de Emilio Méndez, experiente productor ovejero y periodista agropecuario.

El nuevo comunicado de la Federación Rural

Comunicado Seguridad Rural FR

Federación Rural Abigeato Ataque de perros

