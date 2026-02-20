Muhammad Ibrahim, director general del IICA, dialogó con el USDA sobre el apoyo a la agricultura en Venezuela

IICA y el USDA impulsan una agenda compartida para fortalecer la seguridad alimentaria, la bioseguridad y el comercio agrícola en las Américas. En la foto, Luke J. Lindberg, Subsecretario de Asuntos Extranjeros de Comercio y Agricultura del USDA; Michelle Bekkering, Subsecretaria Adjunta de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores; y Muhammad Ibrahim, Director General del IICA.

En su primera visita a los Estados Unidos desde que asumió el cargo el 15 de enero, el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Muhammad Ibrahim , reafirmó la disposición del IICA a apoyar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción agrícola en Venezuela .

Esa actitud del instituto fue trasladada por el ingeniero agrónomo Muhammad Ibrahim durante su reunión con altos funcionarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) , encuentro que tuvo por objetivo impulsar una agenda compartida destinada a proteger el suministro alimentario del Hemisferio y ampliar las oportunidades para los agricultores y ganaderos mediante un comercio agrícola más sólido y basado en la ciencia .

La disposición del IICA, con relación al apoyo a la agricultura venezolana, incluye la colaboración con el USDA en un enfoque estructurado para el desarrollo agrícola y el acceso a los mercados.

GANADERÍA El MGAP amplió la lista de departamentos considerados en las medidas de apoyo por el déficit hídrico

TRADICIÓN Guasquería criolla en Uruguay: por qué se propuso el 23 de mayo para conmemorar el día nacional de este oficio

Con una presencia operativa de larga data en Venezuela, el IICA puede apoyar la cooperación técnica, el fortalecimiento institucional y las medidas de gestión de riesgos alineadas con los objetivos más amplios de seguridad alimentaria y estabilidad del Hemisferio, se explicó desde el instituto.

Gestiones con autoridades el USDA

El Director General Ibrahim mantuvo consultas con Luke J. Lindberg, Subsecretario de Asuntos Extranjeros de Comercio y Agricultura, y Michelle Bekkering, Subsecretaria Adjunta de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores.

Las reuniones se centraron en la cooperación práctica para fortalecer la seguridad alimentaria y la bioseguridad, mejorar la capacidad regional para prevenir y responder a las plagas y enfermedades de animales y plantas, y ampliar el comercio agrícola en las Américas mediante enfoques regulatorios sólidos y basados en la ciencia.

Interés de alta relevancia compartido

“Estados Unidos y el IICA comparten un claro interés en proteger la integridad de la cadena de suministro de alimentos y ampliar el comercio que recompensa a los productores y ofrece alimentos seguros y nutritivos a los consumidores”, afirmó Ibrahim.

“El IICA está dispuesto a ayudar a poner en práctica esta agenda en nuestros 34 Estados Miembros mediante el fortalecimiento de la capacidad sanitaria y fitosanitaria, la aceleración de la armonización normativa basada en el riesgo y el apoyo a sistemas de respuesta rápida que eviten que las amenazas se conviertan en crisis”, agregó.

El subsecretario Lindberg subrayó la importancia de reforzar la posición de las Américas como proveedor mundial confiable de alimentos, piensos, fibras y combustibles, al tiempo que se garantiza que el comercio ofrezca beneficios tangibles a los productores, fortalezca el acceso a los mercados y respalde cadenas de suministro resilientes.

La subsecretaria adjunto Bekkering destacó el valor de las normas basadas en la ciencia y las evaluaciones de riesgos basadas en pruebas como fundamento para un comercio agrícola predecible y confiable, y una protección eficaz contra las amenazas transfronterizas.

Los funcionarios discutieron vías prácticas para profundizar la cooperación con el IICA a fin de fortalecer los protocolos de bioseguridad, ampliar la capacidad de alerta temprana y vigilancia, y mejorar los mecanismos de respuesta coordinada para las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y el ganado.