Lo que pasó para que en Uruguay se afirme que la vendimia fue una de las mejores de la historia

La vendimia de 2026, cuya finalización sucedió el viernes 3 de abril según lo indicó el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) , fue la mejor de los últimos 20 años y una de las mejores de la historia , destacó a El Observador el ingeniero agrónomo Eduardo Felix, quien se desempeña en la asesoría técnica del instituto.

A mediados de esta semana se completaron las labores de la vendimia en casi la totalidad de los sistemas productivos involucrados en 2025/26, estando en desarrollo algunas moliendas finales, con uvas de las variedades Ugni Blanc y las de la familia de uvas frutilla, la Concord e Isabelle.

El estado de una ruta nacional que tiene en jaque a productores, vecinos de varias localidades y turistas

Hasta el momento la cosecha de uvas alcanzó a 93.169.918 kilos (fueron 83.734.911 kilos en 2025), en un área de aproximadamente 5.750 hectáreas, con la participación de unas 750 empresas, con 600 viticultores y 150 bodegas (solo tres de esas 150 industrias no tienen viñedos).

Más kilos en un año para encuadrar

Felix mencionó que la cosecha creció un 11% con relación a la uva producida durante la vendimia de 2025.

Los kilos aumentaron en todas las variedades, por ejemplo en la cepa emblemática de Uruguay -Tannat- de 22,4 a 26 millones de kilos; en la Moscatel Hamburgo de 19,2 a 20,3 millones de kilos; y en la Ugni Blanc de 12,1 a 13,5 millones de kilos; en la Merlot de 7,1 a 7,6 millones de kilos; y en la Marselan de 3 a 3,8 millones de kilos (por citar las cinco de mayor participación).

Solo hubo una disminución de volumen en las uvas blancas tempranas, Sauvignon Blanc y Chardonnay, porque se cosechan al cierre de enero e inicio de febrero y las lluvias del primer mes del año no les llegaron tan a tiempo, ya estaba el grano definido, pero hubo sí un crecimiento también destacado en las variedades Alvariño y Arinarnoa, consecuencia de las nuevas plantaciones que hay.

Estamos asistiendo, sin temor a equivocarme, a una de las mejores vendimias de los últimos 20 años Estamos asistiendo, sin temor a equivocarme, a una de las mejores vendimias de los últimos 20 años

El asesor técnico del Inavi explicó que en la primavera "hubo lluvias en volúmenes correctos", lo que permitió un buen desarrollo foliar, "las plantas se armaron bien y no hubo problemas de enfermedades sobre las hojas ni sobre los racimos", con una primavera seca durante la floración, con muy buen cuajado de racimos.

Luego, si bien se produjo un período de falta de agua, al inicio de enero hubo una lluvia generalizada en el país, con unos 100 mm, seguida por otra lluvia una semana después de unos 30 mm a 40 mm según la zona, permitiendo esas precipitaciones que se complete el desarrollo del grano, retomando la planta la actividad fotosintética.

Previo a esas lluvias, puntualizó el profesional, "los pronósticos eran catastróficos, el 5 o 6 de enero hablabas con cualquier productor o bodeguero y se temía una situación muy adversa, como la de 2023, con pérdida de cosecha, con pérdida de calidad, "porque la planta se había trancado por el estrés hídrico, en algunos casos se estaban perdiendo hojas, pero las lluvias llegaron justito, la planta se hidrató a tiempo y volvió a trabajar".

Después hubo incluso un par de lluvias más, puntuales, que mantuvieron un nivel adecuado de agua en el suelo, con la planta trabajando bien, "sin que haya un solo racimo perdido por enfermedad".

Bouza 41

Una vendimia aburrida

Felix dijo, incluso, que hubo un bodeguero que bromeó diciendo que se estaba en una vendimia "aburrida", considerando que todo estaba fluyendo de un modo óptimo, cuando es habitual que existan contratiempos para viticultores y bodegueros en una gestión que se desarrolla durante tantos meses, desde la primavera al otoño.

Fue una vendimia, incluso, en que las labores en los viñedos se pudieron planificar con la debida antelación y cumplirse sin obstáculos, incluso no hubo esta vez un problema que ha sucedido otras veces, que no depende de lo climático, el de la falta de mano de obra.

Tuvimos una vendimia con más kilos que la del año pasado, con más graduación alcoholica, con más color y sin enfermedades Tuvimos una vendimia con más kilos que la del año pasado, con más graduación alcoholica, con más color y sin enfermedades

"Agronomía perfecta"

Señaló, finalmente, que "la agronomía fue perfecta y todo el potencial quedó en manos de los enólogos", por lo cual seguramente los vinos uruguayos de 2026 serán destacados.