Limpiaparabrisas roto, llevar animales sueltos o circular sin casco en bicicleta: las multas más curiosas (y cuánto cuestan) en Uruguay

El Congreso de Intendentes aprobó este año un esquema unificado de sanciones de tránsito que no solo contempla las infracciones más habituales , sino también una serie de situaciones poco comunes que, de ocurrir, pueden derivar en multas para los conductores y usuarios de la vía pública.

Dentro del listado aparecen conductas que, aunque menos frecuentes , están contempladas de forma explícita en la normativa. Una de ellas es dejar animales sueltos en la vía pública , una infracción que puede derivar en sanciones para los responsables.

Una de ellas es dejar animales sueltos en la vía pública , una infracción que tiene una sanción de 4 Unidades Reajustables (UR) . Resulta oportuno recordar que el valor de la Unidad Reajustable en Uruguay para el mes de abril 2026 es de $ 1.819,41.

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El Congreso de Intendentes acordó reducir el valor de las multas de tránsito a la mitad, salvo las más graves

También se incluyen situaciones vinculadas al estado de los vehículos. Por ejemplo, circular con la matrícula deteriorada implica una multa de 2 UR , mientras que hacerlo con bandas de rodamiento metálico con puntas tiene una sanción de 2 UR . En tanto, no contar con limpiaparabrisas en funcionamiento conlleva una multa de 2 UR .

En el caso de los ciclistas, la normativa también prevé sanciones específicas. Circular en bicicleta sin timbre puede costar 0,5 UR, al igual que hacerlo sin los elementos reflectantes reglamentarios . Además, conducir birrodados sin casco implica una multa de 1 UR .

Otra de las infracciones poco habituales es transportar pasajeros de pie en un vehículo, lo que tiene una sanción de 2 UR por persona . En la misma línea, no usar cinturón de seguridad también se penaliza con 2 UR por persona, mientras que en el caso de niños sin sistema de retención infantil las multas oscilan entre 2 y 3 UR .

El listado también alcanza situaciones más específicas, como emitir contaminantes en forma excesiva, con multas de 4 UR, o circular con elementos exteriores salientes, que puede implicar sanciones de hasta 2 UR .

En el caso del transporte, llevar carga peligrosa sin señalización adecuada o transportar explosivos sin cumplir la normativa puede derivar en multas de hasta 15 UR, una de las sanciones más altas previstas en el régimen .

El documento establece que estas sanciones forman parte de un sistema más amplio que puede incluir, además de multas económicas, retiro de puntos, suspensión o cancelación del permiso de conducir, así como la inmovilización del vehículo, según la gravedad de la infracción .