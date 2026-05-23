Jorge Bava destacó la victoria de Nacional ante Albion como "vital", valoró el nivel de los juveniles y habló del partido con Coquimbo por Copa Libertadores

El entrenador de Nacional , Jorge Bava , destacó la victoria 1-0 ante Albion por la segunda fecha del Torneo Intermedio como "vital", valoró el trabajo de los juveniles que puso de titulares y habló de la importancia del encuentro ante Coquimbo Unido del próximo martes por Copa Libertadores , en el que el Tricolor buscará clasificar a Copa Sudamericana .

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Bava dijo que en los días posteriores a la eliminación de la Libertadores buscaron trabajar en la "parte anímica, de sobresalir del golpe duro" y en "conformar el mejor plantel para hoy".

"Hoy era vital ganar, por más que sabíamos que se avecina un partido igual o más importante , (intentamos) conformar un buen equipo en base a cómo llegaban. También íbamos a enfrentar a un rival que trabaja muy bien , se nota hace un buen tiempo. Pudimos hacerlo bien tanto con como sin pelota", resaltó el DT tricolor.

Bava también se mostró "muy conforme" con el rendimiento de los juveniles Juan Ignacio García , que jugó hoy su segundo partido en Primera y el primero como titular, Agustín Dos Santos, Tomás Viera y Rodrigo Martínez .

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"A Juani lo veníamos preparando, lamentablemente el partido que debutó se suspendió (ante Cerro). Me venía conformando en los entrenamientos, tuvo su oportunidad y la aprovechó de buena manera. Lo mismo los otros juveniles", destacó el DT.

El entrenador también valoró "el crecimiento" que vienen teniendo estos jóvenes, y puntualizó que "son jugadores de la casa y tenemos que cuidarlos".

Consultado sobre la salida de Maximiliano Silvera, que se retiró lesionado solo once minutos después de ingresar al campo, Bava dijo que "habrá que ver el alcance de la lesión", para lo que esperará al parte médico. "No te podría decir si fue en la misma zona que lo viene complicando últimamente", agregó.

Por otra parte, el técnico bolso dijo que el partido contra Coquimbo del próximo martes a las 19:00 es "muy importante", ya que una victoria le permitirá "seguir compitiendo en lo internacional" en la Sudamericana, algo que "es importante para todos".

"Hoy puse el equipo que creí mejor para hoy, ya veremos a partir de ahora que lleguemos a Los Céspedes el mejor equipo para el martes. En la situación que estamos no podía obviar el partido de hoy", explicó Bava, que adelantó que conformará el once para el próximo encuentro "en base a los que descansaron, que no fueron muchos, y a los que se ganaron el lugar hoy".