Tras la eliminación en Copa Libertadores, Nacional redujo el precio de las entradas para el encuentro ante Coquimbo Unido: los detalles

La hinchada de Nacional en el partido ante Universitario por Copa Libertadores Foto: Gastón Britos / FocoUy

Nacional sacó a la venta las entradas para el partido del próximo martes a las 19:00 contra Coquimbo Unido, el último que el Tricolor tendrá en la Copa Libertadores de este año luego de quedar eliminado al empatar 0-0 contra Universitario este miércoles, con una importante reducción de los precios.

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Tras quedarse sin chances de clasificar a los octavos de final de la copa, el Bolso afrontará el encuentro ante Coquimbo en el Gran Parque Central con el objetivo de quedar tercero en el Grupo B y clasificar a la Copa Sudamericana, para continuar con actividad internacional el segundo semestre.

Sin embargo, la decepción por la eliminación llevó a que Nacional redujera el precio de las entradas, que este viernes salieron a la venta para los socios activos del club (con cinco años o más de antigüedad) y cadetes, y que desde las 00:00 de este sábado se habilitarán para la compra del resto de los asociados. La venta general recién se habilitará el lunes 25 de mayo.

Mientras que en el partido ante Universitario la entrada más barata para las generales costaba $ 460 y la más cara $ 2.160, para el cruce ante Coquimbo las entradas más costosas para este público valdrán $ 750.