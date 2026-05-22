MSP confirmó la muerte de un hombre por leptospirosis en Montevideo: qué es y cuáles son sus síntomas

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) informó este viernes la muerte de un hombre por leptospirosis en Montevideo, en el marco de los casos registrados durante la semana epidemiológica comprendida entre el 26 de abril y el 2 de mayo.

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Según el último boletín epidemiológico de la cartera, en lo que va de 2026 se detectaron 10 casos de leptospirosis en Uruguay: tres en Montevideo, dos en Salto y uno en Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Paysandú y Tacuarembó .

En el mismo período del año pasado se habían reportado 35 casos. De acuerdo al informe oficial, las personas afectadas este año fueron hombres de entre 21 y 68 años. De ellos, siete requirieron internación y uno falleció .

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Actualmente, Uruguay se encuentra en nivel verde del corredor endémico de leptospirosis , según indicó el MSP.

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Qué es la leptospirosis y cuáles son sus síntomas

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por la bacteria leptospira y tiene potencial epidémico, especialmente después de lluvias intensas. Las personas pueden contagiarse por contacto directo con la orina de animales infectados o con ambientes contaminados. La transmisión entre humanos es muy poco frecuente.

La enfermedad puede presentarse de forma leve o derivar en cuadros graves e incluso fatales. Entre los síntomas más comunes aparecen fiebre repentina, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares —particularmente en las pantorrillas—, conjuntivitis, malestar general e ictericia.

Según la información sanitaria oficial, la leptospirosis puede manifestarse en distintas formas clínicas, desde un cuadro similar a una gripe hasta el llamado síndrome de Weil, que incluye ictericia, insuficiencia renal, hemorragias y alteraciones cardíacas. También puede generar meningitis, meningoencefalitis o hemorragias pulmonares con insuficiencia respiratoria.

El período de incubación suele ser de entre cinco y 14 días, aunque puede variar entre dos y 30 días.

Una enfermedad que puede confundirse con dengue o gripe

Las autoridades sanitarias advierten que la leptospirosis suele confundirse con otras enfermedades frecuentes en zonas tropicales, como dengue, influenza, hantavirus, fiebre amarilla o hepatitis virales.

Por eso, recomiendan considerar esta enfermedad ante cuadros de fiebre súbita acompañados de dolor muscular, conjuntivitis, escalofríos o ictericia, especialmente si la persona tuvo contacto con animales o ambientes potencialmente contaminados.