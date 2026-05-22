MSP confirmó la muerte de un hombre por leptospirosis en Montevideo: qué es y cuáles son sus síntomas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este viernes la muerte de un hombre por leptospirosis en Montevideo, en el marco de los casos registrados durante la semana epidemiológica comprendida entre el 26 de abril y el 2 de mayo.
Según el último boletín epidemiológico de la cartera, en lo que va de 2026 se detectaron 10 casos de leptospirosis en Uruguay: tres en Montevideo, dos en Salto y uno en Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Paysandú y Tacuarembó.
En el mismo período del año pasado se habían reportado 35 casos. De acuerdo al informe oficial, las personas afectadas este año fueron hombres de entre 21 y 68 años. De ellos, siete requirieron internación y uno falleció.
Actualmente, Uruguay se encuentra en nivel verde del corredor endémico de leptospirosis, según indicó el MSP.
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Qué es la leptospirosis y cuáles son sus síntomas
La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por la bacteria leptospira y tiene potencial epidémico, especialmente después de lluvias intensas. Las personas pueden contagiarse por contacto directo con la orina de animales infectados o con ambientes contaminados. La transmisión entre humanos es muy poco frecuente.
La enfermedad puede presentarse de forma leve o derivar en cuadros graves e incluso fatales. Entre los síntomas más comunes aparecen fiebre repentina, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares —particularmente en las pantorrillas—, conjuntivitis, malestar general e ictericia.
Según la información sanitaria oficial, la leptospirosis puede manifestarse en distintas formas clínicas, desde un cuadro similar a una gripe hasta el llamado síndrome de Weil, que incluye ictericia, insuficiencia renal, hemorragias y alteraciones cardíacas. También puede generar meningitis, meningoencefalitis o hemorragias pulmonares con insuficiencia respiratoria.
El período de incubación suele ser de entre cinco y 14 días, aunque puede variar entre dos y 30 días.
Una enfermedad que puede confundirse con dengue o gripe
Las autoridades sanitarias advierten que la leptospirosis suele confundirse con otras enfermedades frecuentes en zonas tropicales, como dengue, influenza, hantavirus, fiebre amarilla o hepatitis virales.
Por eso, recomiendan considerar esta enfermedad ante cuadros de fiebre súbita acompañados de dolor muscular, conjuntivitis, escalofríos o ictericia, especialmente si la persona tuvo contacto con animales o ambientes potencialmente contaminados.