Un hombre fue condenado por abusar sexualmente de su vecina, una niña de 12 años, en Las Piedras: cumplirá dos años de prisión

Un hombre de 22 años fue condenado a prisión por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados contra su vecina , una niña de 12 años , en la ciudad de Las Piedras , informó la Jefatura de Policía de Canelones .

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El caso comenzó el 24 de enero de 2025 , cuando el padre de la víctima , un hombre de 44 años, se presentó ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras para denunciar que su hija había sido abusada sexualmente por un vecino.

Según la investigación policial, el ahora condenado había contactado a la adolescente a través de redes sociales y posteriormente la citó en el fondo de una vivienda.

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Tras la denuncia, la Policía activó los protocolos correspondientes, realizó pericias forenses y coordinó la intervención del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), además de gestionar medidas de restricción de acercamiento y otras actuaciones.

El pasado miércoles, luego de que la Fiscalía librara una orden de captura, el implicado se presentó en la sede fiscal de Las Piedras, donde fue detenido por efectivos policiales.

Posteriormente, la Justicia lo condenó como autor de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados a la pena de dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.