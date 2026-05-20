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Detuvieron en Parque Rodó al hombre denunciado por delitos sexuales en la zona del Prado

La Policía había identificado al sospechoso como un hombre de 49 años, poseedor de nueve antecedentes penales, que solía dormir en refugios del Mides

20 de mayo de 2026 13:20 hs
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Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el hombre no opuso resistencia al momento de su arresto.

Efectivos policiales lograron detenerlo gracias a que vecinos sospecharon que se trataba de él y llamaron al Servicio de Emergencias 911.

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Identificaron al hombre buscado por delitos sexuales en el Prado: tiene nueve antecedentes penales y dormía en refugios del Mides

Este martes la Policía había identificado al sospechoso como un hombre de 49 años, poseedor de nueve antecedentes penales, que solía dormir en refugios del Mides del barrio.

La Fiscalía de Delitos Sexuales lo investiga por al menos siete denuncias de abuso y acoso contra adolescentes. Los investigadores manejaban además la hipótesis de que el hombre había abandonado la zona luego de que se difundieran imágenes suyas captadas por cámaras de seguridad.

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El video del hombre buscado en el Prado junto a una adolescente

Según la investigación, el sospechoso se acercaba a adolescentes, conversaba con ellas y luego concretaba ataques sexuales.

Además, estuvo recluido en distintas cárceles y posee antecedentes por hurto, rapiña, violencia privada, abuso, lesiones personales y autoevasión.

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