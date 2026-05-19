Identificaron al hombre buscado por delitos sexuales en el Prado: tiene nueve antecedentes penales y dormía en refugios del Mides

La Policía identificó al hombre buscado bajo sospecha de cometer varios delitos sexuales en la zona del Prado , en Montevideo. Se trata de un hombre de 49 años que posee nueve antecedentes penales y que frecuentemente dormía en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ubicados en el barrio.

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Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador con fuentes policiales, el hombre es investigado por siete denuncias vinculadas a situaciones de abuso y acoso sexual contra adolescentes.

Las autoridades difundieron días atrás imágenes del sospechoso captadas por cámaras de seguridad con el objetivo de localizarlo . Sin embargo, investigadores presumen que el hombre abandonó la zona al enterarse de que estaba siendo buscado.

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Fuentes del Ministerio del Interior indicaron, además, que el sospechoso estuvo recluido en distintas cárceles del país. Los antecedentes policiales, en tanto, responden a delitos de hurto, rapiña, violencia privada, abuso, lesiones personales y autoevasión.

El caso que investiga Fiscalía

La Fiscalía de Delitos Sexuales lo vincula a un caso ocurrido el pasado 27 de abril en el Prado, donde una adolescente de 15 años denunció haber sido víctima de abuso sexual.

Una cámara de seguridad registró al hombre caminando y conversando con la adolescente antes del episodio denunciado. Según la investigación, el intento de abuso ocurrió posteriormente cuando ambos llegaron a una zona más arbolada del barrio.

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De acuerdo a los relatos de las víctimas, el sospechoso suele acercarse a adolescentes, mantener conversaciones en tono amable y luego concretar ataques sexuales.

Los investigadores trabajan además sobre la hipótesis de que pueda estar relacionado con otros casos de características similares ocurridos en la zona.

Cómo aportar información

La Policía solicitó colaboración a la población para localizar al sospechoso.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al teléfono 2030 2781 o enviar datos al correo electrónico [email protected].