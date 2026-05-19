Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICIALES

Identificaron al hombre buscado por delitos sexuales en el Prado: tiene nueve antecedentes penales y dormía en refugios del Mides

La Fiscalía de Delitos Sexuales lo investiga por al menos siete denuncias y la Policía presume que dejó la zona luego de que se difundiera su imagen

19 de mayo de 2026 12:10 hs
image

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador con fuentes policiales, el hombre es investigado por siete denuncias vinculadas a situaciones de abuso y acoso sexual contra adolescentes.

Más noticias

Siniestro fatal en Canelones: un hombre de 76 años murió tras "reventón de neumático" de la moto en la que viajaba como acompañante

Un hombre fue asesinado de varios disparos en la zona de Tres Cruces: Policía investiga el caso y un incidente previo

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron, además, que el sospechoso estuvo recluido en distintas cárceles del país. Los antecedentes policiales, en tanto, responden a delitos de hurto, rapiña, violencia privada, abuso, lesiones personales y autoevasión.

El caso que investiga Fiscalía

La Fiscalía de Delitos Sexuales lo vincula a un caso ocurrido el pasado 27 de abril en el Prado, donde una adolescente de 15 años denunció haber sido víctima de abuso sexual.

Una cámara de seguridad registró al hombre caminando y conversando con la adolescente antes del episodio denunciado. Según la investigación, el intento de abuso ocurrió posteriormente cuando ambos llegaron a una zona más arbolada del barrio.

image (6)

De acuerdo a los relatos de las víctimas, el sospechoso suele acercarse a adolescentes, mantener conversaciones en tono amable y luego concretar ataques sexuales.

Los investigadores trabajan además sobre la hipótesis de que pueda estar relacionado con otros casos de características similares ocurridos en la zona.

Cómo aportar información

La Policía solicitó colaboración a la población para localizar al sospechoso.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al teléfono 2030 2781 o enviar datos al correo electrónico [email protected].

Las más leídas

BPS otorga subsidio de hasta $ 54 mil para personas desempleadas que no pueden jubilarse: aquí los requisitos

"Representa un riesgo muy importante": las imágenes que presentó Cosse a los legisladores de los depósitos del Palacio Legislativo

Exdocente de un colegio de Maldonado irá a prisión por abusar sexualmente de una alumna en los recreos durante tres años

Una anaconda amarilla llegó "de polizón" a Uruguay: cómo fue el rescate y cuál será el destino de la serpiente

Temas

hombre PRADO antecedentes

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos