Accidente fatal en Tacuarembó: un hombre murió tras choque entre dos camiones y un ciclista en Ruta 5

Un hombre murió en la madrugada de este jueves tras un siniestro de tránsito ocurrido en Ruta 5, a la altura del kilómetro 252, en la zona de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó.
Según la información primaria, el hecho ocurrió sobre la 01:50 y se trató de una colisión por alcance entre dos camiones, en un episodio en el que también involucró a un ciclista.
De acuerdo al parte oficial, un camión con zorra cargado de leña que circulaba de norte a sur realizó una maniobra de evasión al avistar a un ciclista sobre la ruta. En ese momento fue impactado desde atrás por un segundo camión.
Como consecuencia del choque, el conductor del segundo vehículo falleció en el lugar.
En tanto, el ciclista sufrió traumatismos y fue trasladado consciente a un centro asistencial.
Tras el siniestro, la circulación en la zona quedó parcialmente obstruida mientras trabajaban efectivos policiales y equipos de emergencia.
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