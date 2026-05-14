Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
algo de nubes
Viernes:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / SINIESTRO

Accidente fatal en Tacuarembó: un hombre murió tras choque entre dos camiones y un ciclista en Ruta 5

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este jueves a la altura del kilómetro 252, en Paso de los Toros

14 de mayo de 2026 7:40 hs
fataltacuarembo

Un hombre murió en la madrugada de este jueves tras un siniestro de tránsito ocurrido en Ruta 5, a la altura del kilómetro 252, en la zona de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó.

Según la información primaria, el hecho ocurrió sobre la 01:50 y se trató de una colisión por alcance entre dos camiones, en un episodio en el que también involucró a un ciclista.

De acuerdo al parte oficial, un camión con zorra cargado de leña que circulaba de norte a sur realizó una maniobra de evasión al avistar a un ciclista sobre la ruta. En ese momento fue impactado desde atrás por un segundo camión.

Más noticias

"Se ofendía y fingía ser homosexual": el relato de una adolescente acosada por el hombre buscado en el Prado

El video del hombre investigado por abuso hacia adolescentes en el Prado: tiene siete denuncias desde abril

Como consecuencia del choque, el conductor del segundo vehículo falleció en el lugar.

En tanto, el ciclista sufrió traumatismos y fue trasladado consciente a un centro asistencial.

Tras el siniestro, la circulación en la zona quedó parcialmente obstruida mientras trabajaban efectivos policiales y equipos de emergencia.

Noticia en desarrollo

Las más leídas

IRPF 2026: el trámite necesario que deben realizar los contribuyentes para consultar sobre devolución de DGI

Uruguay Concursa renovará su portal: permitirá postularse a empleos públicos desde el celular y tendrá seguimiento personalizado

Gurméndez mandó a Blanca Rodríguez a "cambiar de oculista cubano" por decir que dejó de ver personas en situación de calle en su cuadra

"Odio y celos": las razones del ataque a Lucas Torreira en Turquía que pusieron al descubierto su nueva relación sentimental

Temas

hombre accidente fatal Tacuarembó ruta 5

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos