Accidente fatal en Tacuarembó: un hombre murió tras choque entre dos camiones y un ciclista en Ruta 5

Un hombre murió en la madrugada de este jueves tras un siniestro de tránsito ocurrido en Ruta 5, a la altura del kilómetro 252, en la zona de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó.

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Según la información primaria, el hecho ocurrió sobre la 01:50 y se trató de una colisión por alcance entre dos camiones, en un episodio en el que también involucró a un ciclista.

De acuerdo al parte oficial, un camión con zorra cargado de leña que circulaba de norte a sur realizó una maniobra de evasión al avistar a un ciclista sobre la ruta. En ese momento fue impactado desde atrás por un segundo camión.

Como consecuencia del choque, el conductor del segundo vehículo falleció en el lugar.