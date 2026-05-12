Imputaron a un hombre de 63 años por abusar sexualmente de su vecino durante años: la víctima es un niño que tenía seis años

La Justicia formalizó la investigación contra un hombre de 63 años por reiterados delitos de abuso sexual agravados contra un niño en Las Piedras , informó la Jefatura de Policía de Canelones .

La causa comenzó en abril de 2025, luego de que una mujer de 48 años denunciara a un vecino por presuntos abusos cometidos contra su hijo , que actualmente tiene 9 años .

Según el relato de la denunciante, los hechos habrían comenzado cuando el niño tenía aproximadamente 6 años.

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Tras la denuncia, intervinieron equipos técnicos de un club de niños del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) , que activaron los protocolos correspondientes.

Entre las actuaciones realizadas estuvo la aplicación del protocolo de abuso sexual en el Hospital de Las Piedras y el seguimiento del caso por parte de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de esa ciudad.

Durante el proceso, la Justicia de Familia dispuso medidas cautelares de prohibición de acercamiento y exclusión del hogar para el indagado, las cuales fueron prorrogadas en distintas instancias para garantizar la protección del menor.

Luego de la recopilación de pruebas y de las pericias psicológicas realizadas, la Justicia resolvió formalizar la investigación contra el hombre como presunto autor de reiterados delitos de abuso sexual agravados. Se le impusieron medidas cautelares por un plazo de 180 días para proteger derechos o garantizar la presencia de un imputado durante un proceso

Otra formalización por abuso sexual contra una vecina menor de edad

La Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras logró además la formalización de un hombre de 45 años por delitos de abuso sexual y desacato, tras una investigación iniciada en enero de 2025, agregó la Policía de Canelones en otra misiva.

El caso comenzó el 12 de enero, luego de que la madre de una adolescente de 14 años presentara una denuncia ante la Policía.

Según declaró la víctima, había sido sometida a contactos físicos de carácter abusivo por parte del ahora imputado, quien era vecino lindero de su domicilio.

Desde el inicio de la investigación, personal especializado trabajó bajo la órbita de la Fiscalía correspondiente, realizando pericias, recopilación de pruebas y el seguimiento de las medidas de protección dispuestas para la adolescente.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 2° Turno.

Tras la instancia judicial, la magistrada actuante dispuso la formalización de la investigación contra el hombre por la presunta autoría de reiterados delitos de abuso sexual agravados y reiterados delitos de desacato agravados, ambos en régimen de reiteración real y en calidad de autor. En este caso, la Justicia resolvió imponerle prisión preventiva por un plazo de 120 días.