El Partido Comunista le pidió la renuncia al prosecretario de la Intendencia de Canelones, Diego Núñez, tras su visita al portaaviones estadounidense USS Nimitz, según confirmaron fuentes políticas a El Observador. El dirigente de esas filas había aceptado la invitación de la Embajada de Estados Unidos luego de que el intendente Francisco Legnani y el secretario general Pedro Irigoin declinaran por razones de agenda.
Partido Comunista le pidió la renuncia al prosecretario de la Intendencia de Canelones por visitar el portaaviones de EEUU
El sector le retiró la confianza a su dirigente por considerar un "error grave" su visita "sin aviso" al portaaviones USS Nimitz; Diego Núñez había concurrido en representación de la Intendencia de Canelones