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Partido Comunista le pidió la renuncia al prosecretario de la Intendencia de Canelones por visitar el portaaviones de EEUU

El sector le retiró la confianza a su dirigente por considerar un "error grave" su visita "sin aviso" al portaaviones USS Nimitz; Diego Núñez había concurrido en representación de la Intendencia de Canelones

11 de mayo de 2026 22:01 hs
El Observador | Ramiro Pisabarro

Por  Ramiro Pisabarro

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El Partido Comunista le pidió la renuncia al prosecretario de la Intendencia de Canelones, Diego Núñez, tras su visita al portaaviones estadounidense USS Nimitz, según confirmaron fuentes políticas a El Observador. El dirigente de esas filas había aceptado la invitación de la Embajada de Estados Unidos luego de que el intendente Francisco Legnani y el secretario general Pedro Irigoin declinaran por razones de agenda.

Como informó El Observador, Núñez compartió la delegación con el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin, los subsecretarios Gabriela Valverde y Joel Rodríguez y altos mandos de las Fuerzas Armadas que el pasado 2 de mayo subió al USS Nimitz junto al embajador Lou Rinaldi.

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Consultado esta mañana por Desayunos Informales, el secretario general del partido, Óscar Andrade, dijo al respecto: "No voy a decir que nos parece un error del gobierno y un acierto de Núñez; es más grave por no haberlo comunicado". "Yo parto de la base de que parece medio inexplicable lo que pasó", sentenció.

Fuentes comunistas explicaron que se le "retiró la confianza" por considerar un "grave error político" su accionar, y más aún por haber concurrido "sin aviso" al sector. La agrupación considerará durante las próximas semanas posibles sanciones disciplinarias.

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