/ Nacional / FESTIVAL GRATUITO

Intendencia de Canelones gastó US$ 1 millón en festival que tuvo a La Vela Puerca, Rada y Daniela Mercury con entrada gratuita

El evento contó, según las cifras difundidas por la intendencia canaria, con un total de 90.000 asistentes entre los dos días

24 de febrero 2026 - 5:00hs
Ruben Rada durante el festival Canelones Suena Bien 2026
Intendencia de Canelones
El Observador | Agustín Escudero

Por  Agustín Escudero

La Intendencia de Canelones gastó US$ 1 millón en la realización del festival Canelones Suena Bien, que se realizó el jueves 29 y sábado 31 de enero en la rambla de Atlántida con entrada gratuita.

En respuesta a una solicitud de acceso a la información pública presentada por El Observador, la comuna informó que se destinó, por todo concepto, $28.288.018 (US$ 734.753 al cambio de este lunes) y US$ 266.739. En total, la erogación fue de US$ 1.001.492.

El ítem que requirió más dinero fue lo referido a la estructura del festival, que incluye el alquiler del escenario y los equipos, el armado y desarmado, las torres de luces, los baños y las pantallas. En total se destinó para este rubro US$ 362.662.

El cachet de los artistas y sus productoras -además de los traslados y hospedajes- fueron el segundo punto que demandó más dinero. En total se pagó US$ 319.149 para la actuación de Ruben Rada, Daniela Mercury, La Vela Puerca, Buitres, Rocío (artista local) y Las Cobras (artista local).

TR

En comunicación y publicidad, que incluye la cartelería, la transmisión en vivo, la elaboración de piezas publicitarias y la contratación de conductores para el festival, se gastó US$ 156.666.

El cuarto ítem es la seguridad del evento, que implica los vallados, los puntos de hidratación, las habilitaciones y controles. Para este punto se abonó US$ 81.840.

En la feria de emprendedores que acompañaba el evento se gastó US$ 46.341 y en concepto de “recursos humanos”, que incluye el “servicio integral, atención de audio, luces y la limpieza”, fueron US$ 34.834.

El evento contó, según las cifras difundidas por la intendencia canaria, con un total de 90.000 asistentes entre los dos días.

El intendente interino en ese momento, Pedro Irigoin, remarcó en diálogo con la prensa que el evento significó un "sacudón al territorio, con miles y miles de personas" que se instalaron en la zona y concurrieron a los servicios gastronómicos, hotelería y entretenimiento.

Además, destacó que era “fundamental” que la población pudiera “acceder a espectáculos de primera línea de forma gratuita”.

Intendencia de Canelones Festival rada La Vela Puerca Canelones suena bien

