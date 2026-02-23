Inumet extendió su alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes": las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) extendió su alerta amarilla este lunes por tormentas "puntualmente fuertes" y lluvias "abundantes" que afectarán a distintos departamentos del país.
Según el organismo oficial del tiempo, la advertencia será actualizada a las 12:30 o "ante cambios significativos".
Meteorología explicó que la alerta responde a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".
En tal sentido, advierte que en zonas de tormentas "se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".
Principales localidades afectadas:
Artigas: Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.
Paysandú: Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores.
Río Negro: General Borges, Grecco, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.
Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Tranqueras y Vichadero.
Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana y Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: todo el departamento.