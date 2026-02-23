Inumet extendió su alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes": las zonas afectadas

Inumet advierte por lluvias y tormentas fuertes Camilo dos Santos

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) extendió su alerta amarilla este lunes por tormentas "puntualmente fuertes" y lluvias "abundantes" que afectarán a distintos departamentos del país.

Según el organismo oficial del tiempo, la advertencia será actualizada a las 12:30 o "ante cambios significativos".

Meteorología explicó que la alerta responde a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes ".

En tal sentido, advierte que en zonas de tormentas " se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes ".

Advertencia amarilla por Tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Se actualizará a las 10:30 o ante cambios significativos

Se actualizará a las 10:30 o ante cambios significativos



— Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) February 23, 2026

Principales localidades afectadas:

Artigas: Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.

Paysandú: Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores.

Río Negro: General Borges, Grecco, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Tranqueras y Vichadero.

Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: todo el departamento.