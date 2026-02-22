Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
nubes dispersas
Lunes:
Mín  20°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 22 de febrero

Los vientos del sector este se intensificarán progresivamente a lo largo del día, especialmente durante la tarde y la noche

22 de febrero 2026 - 8:36hs
El tiempo, el clima, tormentas, nubes, lluvia, mal tiempo.
Foto: Leonardo Carreño

El clima en Uruguay este domingo 22 de febrero de 2026 se presentará nuboso con vientos del sector este que se intensificarán progresivamente a lo largo del día, especialmente durante la tarde y la noche, según el último reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Zona Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la jornada arrancará con un cielo nuboso con períodos de algo nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima de 29°C. El viento soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h durante la tarde y la noche.

Zona Norte

Para los departamentos del norte del país, se prevé una jornada que comenzará nubosa con períodos de algo nuboso. Las temperaturas irán de una mínima de 19°C a una máxima de 30°C. El viento soplará entre 20 y 30 km/h por la mañana, intensificándose durante la tarde y noche con rachas de hasta 60 km/h.

Más noticias
Sebastián Da Silva y Daniel Caggiani. Archivo
POLÍTICA

¿Clima "espeso" en el Parlamento? Da Silva dijo que el ambiente está "tenso" y Caggiani le respondió que él no tiene "ningún drama"

alto riesgo de clima severo: metsul advierte a uruguay por tormentas de viento aisladas, incluso destructivas
ALERTA

"Alto riesgo de clima severo": Metsul advierte a Uruguay por "tormentas de viento aisladas, incluso destructivas"

Inumet advierte además por la probable formación de tormentas aisladas hacia el final del día.

Zona Centro-Sur

En el centro y sur del país, la mañana traerá cielo nuboso con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Los termómetros marcarán una mínima de 16°C y una máxima de 31°C, la más alta del país para esta jornada. Los vientos soplarán entre 20 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h por la mañana, aumentando a rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras durante la tarde y noche.

Zona Este

El cielo se presentará nuboso con períodos de cubierto y presencia de neblinas y bancos de niebla durante la mañana. Será la zona más fresca del país, con una mínima de 13°C y una máxima de 28°C. Se registra baja probabilidad de precipitaciones por la mañana y probables precipitaciones escasas durante la tarde y noche, con rachas de viento de hasta 60 km/h en zonas costeras.

Zona Oeste

El tiempo se mantendrá nuboso con períodos de algo nuboso. Las temperaturas se situarán entre los 17°C de mínima y los 30°C de máxima. Por la tarde y noche existe baja probabilidad de precipitaciones en zonas costeras, donde el viento del sector Este podrá alcanzar rachas de entre 50 y 60 km/h.

Temas:

Clima Uruguay Inumet Domingo

Seguí leyendo

Las más leídas

Julián Millán celebra su gol contra Progreso
EN VIVO

Nacional le ganó a Progreso en Durazno con gol de Julián Millán y llega con una victoria al clásico contra Peñarol

El mercado chino está creciendo para las carnes uruguayas con y sin hueso, dijo el broker Alejandro Berrutti
JUSTICIA

Justicia rechazó levantar embargo a Alejandro Berruti y su esposa: "Se justifica la necesidad de asegurar los bienes"

El economista Hugo Bai en entrevista con El Observador.
ENTREVISTA

Hugo Bai, coordinador del diálogo social: "Estamos pensando en habilitar la posibilidad de que todas las personas se puedan retirar a edades más tempranas"

Tras críticas de Alberto Samid, FEMI expresó que afirmaciones no reflejan la realidad del sistema de salud
INTERNACIÓN EN PUNTA DEL ESTE

Tras críticas de Alberto Samid, FEMI expresó que "afirmaciones no reflejan la realidad del sistema de salud"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos