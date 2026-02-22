Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 22 de febrero

El clima en Uruguay este domingo 22 de febrero de 2026 se presentará nuboso con vientos del sector este que se intensificarán progresivamente a lo largo del día, especialmente durante la tarde y la noche, según el último reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

En Montevideo y el área metropolitana, la jornada arrancará con un cielo nuboso con períodos de algo nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima de 29°C. El viento soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h durante la tarde y la noche.

Para los departamentos del norte del país, se prevé una jornada que comenzará nubosa con períodos de algo nuboso. Las temperaturas irán de una mínima de 19°C a una máxima de 30°C. El viento soplará entre 20 y 30 km/h por la mañana, intensificándose durante la tarde y noche con rachas de hasta 60 km/h.

Zona Centro-Sur

En el centro y sur del país, la mañana traerá cielo nuboso con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Los termómetros marcarán una mínima de 16°C y una máxima de 31°C, la más alta del país para esta jornada. Los vientos soplarán entre 20 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h por la mañana, aumentando a rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras durante la tarde y noche.

Zona Este

El cielo se presentará nuboso con períodos de cubierto y presencia de neblinas y bancos de niebla durante la mañana. Será la zona más fresca del país, con una mínima de 13°C y una máxima de 28°C. Se registra baja probabilidad de precipitaciones por la mañana y probables precipitaciones escasas durante la tarde y noche, con rachas de viento de hasta 60 km/h en zonas costeras.

Zona Oeste

El tiempo se mantendrá nuboso con períodos de algo nuboso. Las temperaturas se situarán entre los 17°C de mínima y los 30°C de máxima. Por la tarde y noche existe baja probabilidad de precipitaciones en zonas costeras, donde el viento del sector Este podrá alcanzar rachas de entre 50 y 60 km/h.