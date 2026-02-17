¿Clima "espeso" en el Parlamento? Da Silva dijo que el ambiente está "tenso" y Caggiani le respondió que él no tiene "ningún drama"

La intención del oficialismo de instalar una pre-investigadora por el caso Cardama, entre otros asuntos de la agenda parlamentaria, llevó a que el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva calificara de " bastante espeso" y "tenso" el clima dentro del Palacio Legislativo.

Poco después, el oficialismo concretó la intención y presentó una moción para instalar ese ámbito en busca de determinar las "responsabilidades políticas" que pudiera tener la firma del acuerdo.

Para Da Silva la única excepción a las marcadas diferencias que hay entre el oficialismo y la oposición es la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cuya aprobación es vista con buenos ojos por la mayoría del sistema político.

DEFENSA Rescisión de Cardama: la aprobación de la cuaderna maestra, una de las irregularidades que está en la mira y cuestionada por Bureau Veritas

PARLAMENTO Caso Cardama: Frente Amplio se adelantó a la oposición y presentó moción para crear preinvestigadora en el Senado

"Es la diferencia que podemos llegar a tener como Partido Nacional o como Coalición Republicana con lo que ha sido la historia del Frente Amplio cada vez que le ha tocado destruir desde la oposición ", señaló el senador Da Silva en una rueda de prensa.

Aunque reivindicó la posición de su partido de apoyar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, argumentó por qué cree que el clima está "espeso".

"Está espeso porque nos metieron tres ajustes fiscales a fin de año, porque hicieron la bobada esta de Cardama. Está espeso, pero bueno... Siempre los intereses del país por encima de las chicanas políticas", señaló. Y se preguntó cuál hubiese sido el escenario si el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se firmaba en el período pasado, con el "palo en la rueda" de Fernando Pereira y el PIT-NT.

Consultado si creía que había una "brecha" en el Parlamento, Da Silva respondió que este año los legisladores están "pintados la cara para la guerra". Y volvió a aludir a la "bobada" de Cardama, en alusión a la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español para la compra de dos patrullas oceánicas que había sido firmado en el período de Luis Lacalle Pou.

"Es una puesta en escena que va a costar 100 millones, 200 millones de dólares a la gente", consideró sobre la eventualidad de que Cardama inicie una demanda contra el Estado uruguayo.

Da Silva también sostuvo que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, debería dar un paso al costado. "Es inadmisible" que siga en el cargo, opinó, ya que consideró que, si la posición era rescindir, no se debió seguir con los pagos a Cardama por cada hito de construcción.

Sin "drama" con ninguno

Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Caggiani fue consultado por el clima "espeso" al que aludió Da Silva.

El senador respondió que él no tenía "ningún drama con ningún parlamentario" y cuestionó que Da Silva se refiriera al caso Cardama como una "bobada".

"Si es una bobada lo de Cardama tendría que haberlo previsto antes de hacerlo. No ahora. Creo que lo importante es echar luz sobre lo que ha pasado", dijo el legislador del oficialismo.

Caggiani reivindicó que se investigue en la Cámara de Senadores la firma del contrato con Cardama, porque es allí donde está "uno de los principales responsables que tiene que dar cuenta" del acuerdo, en relación al senador blanco Javier García, exministro de Defensa Nacional durante la administración de Lacalle Pou.

"Deberíamos también buscar responsabilidades políticas sobre esto del ministro, del ex-ministro, de las anteriores autoridades, y sobre todo que den cuenta, porque no se puede gritar en la pulpería y callar en la comisaría", dijo Caggiani.