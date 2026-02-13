Blancos advierten por "graves consecuencias" tras rescisión con Cardama y aseguran que el FA quiere "destruir" legado de Lacalle Pou

El Partido Nacional volvió a manifestar su rechazo ante la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato firmado en el gobierno de Luis Lacalle Pou con el astillero español Cardama para la adquisición de dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya.

Según los blancos, el Frente Amplio " sólo pretende destruir el legado" del gobierno coalicionista y, en particular, del expresidente Luis Lacalle Pou.

Además, advirtieron que esta decisión –que había sido anunciada en octubre pasado y que se ratificó este viernes tras una reunión del Consejo de Ministros– podría traer " graves consecuencias " para Uruguay, ya sea por una posible " demanda multimillonaria " por parte de Cardama, como también por un " daño" a la credibilidad jurídica del país.

La declaración del Directorio del Partido Nacional también reivindica el accionar del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) que durante gran parte del gobierno de Lacalle Pou estuvo liderado por el hoy senador Javier García y después por Armando Castaingdebat.

El gobierno de Orsi y el Frente Amplio aseguran que la rescisión del contrato está basada en la constatación de graves irregularidades en las garantías presentadas por Cardama y también en incumplimientos contractuales.

"Esta decisión política, que desconoce un procedimiento ajustado a derecho y cuyo avance está a la vista, es una decisión absolutamente irresponsable porque privará al país de un instrumento que la Armada Nacional aguarda desde hace 20 años y que el Frente Amplio no pudo resolver en 15 años de gobierno", señala la declaración del Partido Nacional.