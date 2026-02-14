Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / Matías Abaldo

El uruguayo Matías Abaldo convirtió un golazo en el triunfo de Independiente ante Lanús: mira el video

Matías Abaldo fue el autor del primer gol en el triunfo de Independiente por 2-0 ante Lanús por la quinta fecha del Torneo Apertura argentino

14 de febrero 2026 - 11:36hs
ESPN

El delantero uruguayo Matías Abaldo marcó un golazo en el triunfo por 2-0 de Independiente ante Lanús, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura argentino, en una jornada en la que el futbolista Juan Manuel Gutiérrez, exjugador de Nacional, también fue protagonista por su extraordinario tanto en Defensa y Justicia.

Abaldo abrió el marcador para Independiente, que consiguió su segundo triunfo al hilo en este Torneo Apertura tras tres empates consecutivos en el inicio. El paraguayo Gabriel Ávalos fue el autor del 2-0 definitivo para el Rojo en el estadio Libertadores de América - "Ricardo Enrique Bochini".

El golazo de Matías Abaldo en Independiente

Abaldo, que fue titular y jugó todo el partido como extremo por izquierda y que goza de continuidad con Gustavo Quinteros de DT, picó al espacio tras un pase largo de Ignacio Malcorra, ganó la posición metiéndolo el cuerpo a su rival, y enganchó para sacar un potente remate que pegó en el segundo palo y entró, con una rosca formidable.

Un triunfo importante para Independiente ante nada más y nada menos que Lanús, el vigente campeón de la Copa Sudamericana, y que lo coloca en la segunda posición de la zona A con 9 puntos, por debajo de Vélez Sarsfield que transita primero con 11 unidades.

defensa y justicia y velez empataron en florencio varela por la liga profesional

Defensa y Justicia y Vélez empataron en Florencio Varela por la Liga Profesional

Embed

Abaldo convirtió su segundo gol con la camiseta de Independiente, en el que llegó a 19 presencias. Fue su primer gol este año en el elenco de Gustavo Quinteros, que colocó al uruguayo Gabriel Fernández para los últimos 15 minutos de juego.

Temas:

Matías Abaldo Independiente Lanús Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron ganaron la medalla de oro en patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
JUEGOS OLÍMPICOS

La denuncia que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno tras su primera semana de actividad

Ignacio Alonso tras la reunión con Yamandú Orsi por el Mundial 2030 otra
DERECHOS DE TV

Efectos de la negociación por los derechos de TV: AntelTV ya no transmite el fútbol uruguayo

Flavio Perchman habló con Referí antes del silencio que promete por dos semanas: Quiero terminar la gestión siendo tricampeón del Uruguayo
ENTREVISTA

Flavio Perchman habló con Referí antes del silencio que promete por dos semanas: "Quiero terminar la gestión siendo tricampeón del Uruguayo"

Defensa de la Competencia recibió una denuncia anónima contra la AUF por prácticas anticompetitivas
POLÉMICA

Defensa de la Competencia recibió una denuncia anónima contra la AUF por "prácticas anticompetitivas"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos