El uruguayo Matías Abaldo convirtió un golazo en el triunfo de Independiente ante Lanús: mira el video

El delantero uruguayo Matías Abaldo marcó un golazo en el triunfo por 2-0 de Independiente ante Lanús, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura argentino, en una jornada en la que el futbolista Juan Manuel Gutiérrez, exjugador de Nacional, también fue protagonista por su extraordinario tanto en Defensa y Justicia.

Abaldo abrió el marcador para Independiente, que consiguió su segundo triunfo al hilo en este Torneo Apertura tras tres empates consecutivos en el inicio. El paraguayo Gabriel Ávalos fue el autor del 2-0 definitivo para el Rojo en el estadio Libertadores de América - "Ricardo Enrique Bochini".

El golazo de Matías Abaldo en Independiente Abaldo, que fue titular y jugó todo el partido como extremo por izquierda y que goza de continuidad con Gustavo Quinteros de DT, picó al espacio tras un pase largo de Ignacio Malcorra, ganó la posición metiéndolo el cuerpo a su rival, y enganchó para sacar un potente remate que pegó en el segundo palo y entró, con una rosca formidable.

Un triunfo importante para Independiente ante nada más y nada menos que Lanús, el vigente campeón de la Copa Sudamericana, y que lo coloca en la segunda posición de la zona A con 9 puntos, por debajo de Vélez Sarsfield que transita primero con 11 unidades.

Embed Abaldo convirtió su segundo gol con la camiseta de Independiente, en el que llegó a 19 presencias. Fue su primer gol este año en el elenco de Gustavo Quinteros, que colocó al uruguayo Gabriel Fernández para los últimos 15 minutos de juego.