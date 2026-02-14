El tremendo golazo del uruguayo Juan Manuel Gutiérrez, exjugador de Nacional, en Argentina: mira el video

ESPN

El futbolista uruguayo Juan Manuel Gutiérrez fue el autor de uno de los golazos del fin de semana, en el empate 1-1 entre Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield por la quinta fecha del Torneo Apertura argentino, en una jornada que también destacó el golazo de Matías Abaldo con Independiente ante Lanús.

El delantero que se formó en Danubio y tuvo paso por Nacional y Boston River fue el protagonista con su magnífico gol que significó el 1-0 parcial para Defensa y Justicia en Florencio Varela, partido que en el segundo tiempo finalizaría en empate tras el gol de Matías Pellegrini para Vélez.

El golazo del uruguayo Juan Manuel Gutiérrez Gutiérrez fue el encargado de abrir el marcador a los 14 minutos con un remate al segundo palo, luego de recibir una pelota en profundidad por el sector derecho y tras enganchar de la punta al medio, sacó un tremendo remate que se coló en el ángulo superior del palo lejano.

Fue su primer tanto en el año, en el que, además, lleva dos asistencias, ambas en el partido anterior frente a Newell’s Old Boys que terminó en triunfo para el Halcón por 3-2.

Matías Pellegrini, a los 60’, puso el empate para el Fortín que venía de un gran triunfo por 2-1 ante Boca Juniors, y con este resultado continúa como único líder de la Zona A con 11 puntos, dos más que Independiente y que Defensa. La continuidad del Torneo Apertura argentino La fecha 5 del Torneo Apertura comenzó el pasado jueves y se extiende hasta el próximo lunes 16 de febrero. Estos son los partidos que restan: Sábado 14/2 Banfield vs Racing - 17:30 horas.

Talleres vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza - 19:45 horas.

Huracán vs Sarmiento - 19:45 horas.

Atlético Tucumán vs Estudiantes de Río Cuarto - 22:00 horas.

Independiente Rivadavia vs Belgrano - 22:00 horas. Domingo 15/2 Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Estudiantes de La Plata - 17:00 horas.

Boca Juniors vs Platense - 19:30 horas.

Rosario Central vs Barracas Central - 22:00 horas.

Instituto vs Central Córdoba - 22:00 horas Lunes 16/2 Deportivo Riestra vs Newell's Old Boys - 19:00 horas.