El uruguayo Michael Santos anotó su primer gol con Central Córdoba; mirá el video y su enojo previo con un compañero

El delantero uruguayo Michael Santos anotó su primer gol con Central Córdoba de Santiago del Estero en el triunfo por 1-0 ante Unión, en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Apertura argentino, con la particularidad que el futbolista pidió a los gritos que un compañero en particular ejecute el tiro libre que derivó en su tanto.

El único gol de la noche fue uruguayo y cayó en el minuto 76, que a su vez fue el primer tanto de Santos con la camiseta de Central Córdoba.

La particularidad es que el tiro libre iba a ser ejecutado por el joven Alan Laprida y el propio Santos le pidió a Marco Iacobellis, a los gritos y al borde del insulto, con visible enojo, que lo lanzara él.

El tiro libre fue lanzado desde el sector derecho casi sobre la línea del lateral, y cayó por el segundo palo con la aparición de Michael Santos, que le ganó muy bien la posición a su marcador y, con un cabezazo de sobre pique, puso el 1-0 definitivo.