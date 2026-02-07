El uruguayo Michael Santos anotó su primer gol con Central Córdoba; mirá el video y su enojo previo con un compañero

El delantero uruguayo Michael Santos anotó su primer gol con Central Córdoba de Santiago del Estero en el triunfo por 1-0 ante Unión, en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Apertura argentino, con la particularidad que el futbolista pidió a los gritos que un compañero en particular ejecute el tiro libre que derivó en su tanto.
El único gol de la noche fue uruguayo y cayó en el minuto 76, que a su vez fue el primer tanto de Santos con la camiseta de Central Córdoba.
La particularidad es que el tiro libre iba a ser ejecutado por el joven Alan Laprida y el propio Santos le pidió a Marco Iacobellis, a los gritos y al borde del insulto, con visible enojo, que lo lanzara él.
El tiro libre fue lanzado desde el sector derecho casi sobre la línea del lateral, y cayó por el segundo palo con la aparición de Michael Santos, que le ganó muy bien la posición a su marcador y, con un cabezazo de sobre pique, puso el 1-0 definitivo.
De esta manera y con este triunfo, Central Córdoba alcanza las 4 unidades y se ubica en la novena posición de la zona A del Torneo Apertura.
La continuidad del Torneo Apertura en Argentina
Este sábado continúa la cuarta fecha del Torneo Apertura argentino con los siguientes partidos:
- Aldosivi vs Rosario Central - 17:00 hs.
- Racing Club vs Argentinos Juniors - 18:00 hs.
- River Plate vs Tigre - 20:00 hs.
- Belgrano vs Banfield - 22:15 hs.
- Newells Old Boys vs Defensa y Justicia - 22:15 hs.
Domingo 8/2
- Platense vs Independiente - 17:00 hs.
- Sarmiento vs Atlético Tucumán - 17:00 hs.
- Huracán vs San Lorenzo - 19:15 hs.
- Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Instituto - 22:15 hs.
- Vélez Sarsfield vs Boca Juniors - 22:15 hs.
Lunes 9/2
- Barracas Central vs Gimnasia y Esgrima de La Plata - 17:00 hs.
- Estudiantes vs Deportivo Riestra - 19:15 hs.
- Lanús vs Talleres - 19:15 hs.
- Estudiantes de Río Cuarto vs Independiente Rivadavia - 21:30 hs.