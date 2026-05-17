Escándalo en Universitario, próximo rival de Nacional en Copa Libertadores: jugador se sacó la camiseta y la pateó tras derrota ante Atlético Grau

El experimentado entrenador argentino Héctor Cuper debutará al frente de Universitario este miércoles cuando su equipo enfrente a Nacional, a la hora 19.00, en el Gran Parque Central por la penúltima fecha del grupo B.
Nacional está último en el grupo con los mismos puntos que Universitario que le ganó 4-2 en Lima el pasado 30 de abril.
Sin embargo, el equipo de Jorge Bava tiene las chances intactas de pasar a octavos de final ya que está a tres puntos de los líderes Deportes Tolima y Universitario, y cierra jugando sus dos últimos partidos como local, ya que es cabeza de serie.
Nacional viene en alza tras golear a Cerro en el cierre del Torneo Apertura y ganarle el viernes 2-1 a Montevideo City Torque en el arranque del Torneo Intermedio.
Por segunda vez desde que Bava dirige a Nacional, el tricolor hilvanó dos triunfos consecutivos.
Universitario, en cambio, atraviesa una importante crisis de resultados.
Tras ganarle 4-2 a Nacional por la Copa, el Crema goleó 4-1 a Juan Pablo II pero luego perdió 2-1 ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores, empató 0-0 con Sport Boys y cayó el viernes 1-0 con Atlético Grau.
Universitario quedó lejos de pelear por el Torneo Apertura y su delantero José "Tunche" Rivera indignó a los hinchas al salir del partido sacándose la camiseta para luego tirarla al piso y revolearla de una patada.
Jorge Araujo dirigió a Universitario pero ahora será Cuper quien tome las riendas del equipo.
El equipo formó con Miguel Vargas, Caín Fara, William Riveros, Matías Di Benedetto; Jorge Murrugarra; Andy Polo, Martín Pérez, Jairo Concha, César Inga; Lisandro Alzugaray y Edison Flores.
Nacional espera por las recuperaciones de Agustín Rogel, Juan de Dios Pintado y Nicolás López para enfrentar al Crema con todo su potencial y lograr tres puntos impostergables en la Copa.