Camilo Cándido tras el triunfo de Nacional sobre Montevideo City Torque: "Ganamos porque somos más grandes"

Nacional le ganó este viernes 1-0 a Montevideo City Torque en la primera fecha del Torneo Intermedio y tres jugadores hablaron al cabo del encuentro con la transmisión oficial televisiva.

"Por suerte lo pudimos dar vuelta ahí medio rápido, era importante sumar de atrás para nosotros, por suerte pudimos encontrar el gol de la victoria, está bueno en lo personal volver al gol, sumar para el equipo que hizo un esfuerzo enorme. Jugamos un buen primer tiempo, faltó meterla adentro, nada más. Por suerte en el segundo tiempo la pudimos meter", dijo Maximiliano Silvera, quien se reencontró con el gol para luego besar el escudo tricolor.

SE JUNTARON LOS MAXIS, ¡DE GÓMEZ PARA SILVERA Y EL GOL DEL TRIUNFO DE NACIONAL! El ex-Peñarol anotó el 2-1 ante City Torque. #LigaUruguayaEnDSPORTS Disponibles en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/7CdUkaBRuQ

El capitán Sebastián Coates manifestó: "Me tocó estar ahí", sobre la jugada que sacó sobre la línea en tiempo agregado.

Así quedó la Tabla Anual tras el triunfo de Nacional contra Montevideo City Torque en el primer partido del Torneo Intermedio

Montevideo City Torque 1-2 Nacional por el Torneo Intermedio: el tricolor lo ganó de atrás con goles de Camilo Cándido y Maxi Silvera

"Lo importante es que ganamos ante un buen rival con la cancha que es bastante complicada. En el primer tiempo jugamos bastante bien, sufrimos ese gol pero creo que tuvimos bastantes llegadas y en el segundo por suerte lo pudimos ganar", agregó.

"Sabemos que tenemos que seguir sumando, empezamos un torneo nuevo pero en la Anual estamos abajo y lo más importante es sumar", concluyó.

Por último, Camilo Cándido expresó: "Contento por volver al gol con esta camiseta, estamos todos en el barco. Felicidad porque nos llevamos los tres puntos que eran importantes, arranca un torneo nuevo y hay que sumar para la Anual que es muy importante".

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El lateral izquierdo convirtió el 1-1 ante City Torque.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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"El empate sirvió para que el equipo se suelte un poquito más y terminamos bien el partido", agregó.

"Ganamos porque somos más grandes, generamos mucho, quizás no finalizamos muy bien, pero generamos y fuimos justos vencedores del partido", dijo el lateral.