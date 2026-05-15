Una por una las listas de 26 jugadores confirmadas por cada selección para el Mundial 2026

En su primera aparición en un Mundial desde 1974, Haití quedó encuadrada en un exigente grupo C en el que enfrentará a Escocia (13 de junio), Brasil (19 de junio) y Marruecos (24 de junio).
La escuadra caribeña todavía no ha puntuado en una Copa del Mundo pero para el entrenador Sébastien Migné ese objetivo no colmaría sus expectativas para el torneo.
"Fijar eso como única meta daría muy poca motivación a mis jugadores", señaló.
Haití, con casi 12 millones de habitantes, es el país más pobre de América y desde hace años enfrenta una violencia de bandas armadas que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes.
Migne convocó a dos caras nuevas para su lista final, alistando al mediocampista Dominique Simon, que milita en Presov de Eslovaquia, y al atacante Lenny Joseph, del club húngaro Ferencvaros.
Arqueros: Johnny Placide (Bastia/FRA), Alexandre Pierre (Sochaux/FRA), Josue Duverger (Koblenz/GER)
Defensas: Carlens Arcus (Angers/FRA), Wilguens Pauguain (Waregem/BEL), Duke Lacroix (Colorado/USA), Martin Experience (Nancy/FRA), Jean-Kevin Duverne (Ghent/BEL), Ricardo Ade (Quito/ECU), Hannes Delcroix (Lugano/SUI),Keeto Thermoncy (Berne/SUI)
Volantes: Leverton Pierre (Vizela/POR), Carl-Fred Sainthé (El Paso/USA), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union/USA), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton/ENG), Pierre Woodenski (Violette/HAI), Dominique Simon (Presov/SVK)
Delanteros: Louicius Deedson (Dallas/USA), Ruben Providence (Almere/NED), Josue Casimir (Auxerre/FRA), Derrick Etienne (Toronto/CAN), Wilson Isidor (Sunderland/ENG), Duckens Nazon (Esteghlal/IRN), Frantzdy Pierrot (Rizespor/TUR), Yassin Fortune (Vizela/POR), Lenny Joseph (Ferencvaros/HUN).
Costa de Marfil con los campeones de África de 2024
Costa de Marfil, uno de los rivales de Ecuador en el Mundial 2026, acudirá a la cita de Norteamérica con más de diez campeones de África en 2024, y con el delantero de Villarreal Nicolas Pépé como principal amenaza ofensiva.
La mitad del efectivo convocado por el DT Emerse Faé está compuesta por jugadores que se proclamaron campeones de África en 2024 como Franck Kessie, Wilfried Singo o Evan Ndicka.
También destaca la presencia entre los atacantes de Yan Diomandé, de Leipzig alemán, y de Ange-Yoan Bony, campeón del Scudetto y de la Serie A con Inter de Milán.
Los Elefantes están encuadrados en la llave E del Mundial junto a Ecuador, Alemania y Curaçao.
Costa de Marfil no participa en un Mundial desde 2014, y aún no ha superado la primera fase en sus tres participaciones (2006 y 2010).
Arqueros (3): Yahia Fofana (Rizespor/TUR), Mohamed Koné (Charleroi/BEL), Alban Lafont (Panathinaïkos/GRE)
Defensores (8): Emmanuel Agbadou (Besiktas/TUR), Clément Akpa (AJ Auxerre/FRA), Ousmane Diomandé (Sporting/POR), Guela Doué (Estrasburgo/FRA), Ghislain Konan (Gil Vicente/POR), Odilon Kossounou (Atalanta/ITA), Evan Ndicka (AS Roma/ITA), Wilfried Singo (Galatasaray/TUR)
Volantes (6): Seko Fofana (FC Porto/POR), Parfait Guiagon (Charleroi/BEL), Franck Kessié (Al-Ahli/RSA), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor/TUR), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest/ENG), Jean-Michaël Seri (NK Maribor/SLO)
Atacantes (9): Simon Adingra (AS Mónaco/FRA), Amad Diallo (Manchester United/ENG), Yan Diomandé (RB Leipzig/GER), Oumar Diakité (Cercle Bruges/ BEL), Evan Guessand (Crystal Palace/ENG), Ange-Yoan Bony (Inter Milán/ITA), Bazoumana Touré (Hoffenheim/GER), Elye Wahi (OGC Niza/FRA), Nicolas Pépé (Villarreal/ESP).
Bélgica con Romelu Lukaku fuera de forma
El entrenador de Bélgica, Rudi Garcia, dio a conocer la lista de convocados para el Mundial el viernes 15 de mayo con la presencia de los veteranos Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne y de Romelu Lukaku, pese a que "actualmente está fuera de forma", admitió el técnico francés.
"Romelu está recuperado, pero está falto de forma y no estoy seguro de que pueda ser titular en los partidos. Pero es nuestro mejor delantero, el máximo goleador de la historia de Bélgica", con 89 goles en 124 partidos, explicó Garcia.
Lesionado y luego caído en desgracia en su club, Napoli, Lukaku (33 años) solo suma 69 minutos de juego desde principios de año.
Para hacer frente a este problema en ataque, Rudi Garcia convocó por primera vez a Matías Fernández-Pardo, el delantero de Lille que recientemente optó por la nacionalidad deportiva belga después de haber sido seleccionado en varias ocasiones con la selección sub 21 de España.
Las principales ausencias son Loïs Openda, el delantero de Juventus, y Mika Godts, extremo del Ajax.
En el grupo G, Bélgica se enfrentará en la primera fase a Egipto (15 de junio), Irán (21 de junio) y Nueva Zelanda (27 de junio).
En el Mundial 2022 de Catar, los Diablos Rojos no superaron la primera fase, cuatro años después de haber hecho historia con su mejor clasificación (tercero en Rusia 2018).
Goleros (3): Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Sanne Lammens (Manchester United/ING), Mike Penders (Estrasburgo/FRA)
Defensas (9): Timothy Castagne (Fulham/ING), Zeno Debast (Sporting de Portugal/POR), Kony De Winter (AC Milan/ITA), Brandon Mechele (Club Brujas), Thomas Meunier (Lille/FRA), Nathan Ngoy (Lille/FRA), Joachim Seys (Club Brujas), Arthur Theate (Fráncfort/ALE), Maxim De Cuyper (Brighton/ING)
Volantes (6): Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA), Youri Tielemans (Aston Villa/ING), Amadou Onana (Aston Villa/ING), Nicolas Raskin (Rangers/ESC), Axel Witsel (Girona/ESP), Hans Vanaken (Club Brujas)
Delanteros (8): Romelu Lukaku (Nápoles/ITA), Jeremy Doku (Manchester City/ING), Leandro Trossard (Arsenal/ING), Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Diego Moreira (Estrasburgo/FRA), Matías Fernández-Pardo (Lille/FRA), Dodi Lukebakio (Benfica/POR), Alexis Saelemaekers (AC Milan/ITA)
Japón con los cinco mundiales de Yuto Nagatomo
El entrenador Hajime Moriyasu anunció el viernes 15 de mayo en la que sobresale Yuto Nagatomo, quien jugará su quinta cita universal. Quedaron afuera Kaoru Mitoma y Takumi Minamino.
"Solo pude seleccionar a 26 jugadores, pero lamento no haber podido incluir a muchos más. Sin embargo, los elegí basándome en su labor anterior y en conversaciones con el cuerpo técnico, convencido de que este es nuestro mejor equipo en este momento. Creo que he elegido a los 26 mejores jugadores para que Japón pueda triunfar a nivel mundial", afirmó Moriyasu.
Japón enfrentará a Países Bajos en Dallas (15 de junio), a Túnez en Monterrey (21 de junio) y a Suecia de nuevo en Dallas (26 de junio). Comenzará a entrenarse el 25 de este mes.
Arqueros: Tomoki Hayakawa (Kashima Antrlers, JAP), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima, JAP) y Zion Suzuki (Parma, ITA)
Defensores: Yuto Nagatomo (F. C. Tokyo, JAP), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense, BEL), Ko Itakura (Ajax, PBJ), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord, PBJ), Takehiro Tomiyasu (Ajax, PBJ), Hiroki Ito (Bayern Munich, ALE), Ayumu Seko (Le Havre, FRA), Yukinari Sugawara (Werder Bremen, ALE) y Junnosuke Suzuki (Copenhague, DIN).
Mediocampistas: Wataru Endo (Liverpool, ING), Junya Ito (KRC Genk, BEL), Daichi Kamada (Crystal Palace, ING), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt, ALE), Ao Tanaka (Leeds United, ING), Keito Nakamura (Stade de Reims, FRA), Kaishu Sano (Mainz, ALE) y Yuito Suzuki (Friburgo, ALE).
Delanteros: Kento Shiogai (Wolfsburgo, ALE), Koki Ogawa (NEC Nijmegen, PBJ), Daizen Maeda (Celtic, ESC), Ayase Ueda (Feyenoord, PBJ), Keisuke Goto (Sint Truidense, BEL) y Takefusa Kubo (Real Sociedad, ESP).
Francia con el tándem Mbappé-Dembelé
El DT de Francia, Didier Deschamps, definió a sus 26 jugadores el jueves 14 de mayo.
Arqueros (3): Mike Maignan (AC Milan/ITA/38 veces internacional), Robin Risser (Lens/0), Brice Samba (Rennes/4)
Defensores (9): Lucas Digne (Aston Villa/ENG/56), Malo Gusto (Chelsea/ENG/9), Lucas Hernandez (PSG/41), Théo Hernandez (Al Hilal/KSA/42), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG/27), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ENG/2), Jules Koundé (FC Barcelona/ESP/46), William Saliba (Arsenal/ENG/31), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER/36)
Volantes (5): N'Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR/67), Manu Koné (AS Roma/ITA/12), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA/57), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP/44), Warren Zaïre-Emery (PSG/10)
Atacantes (9): Maghnes Akliouche (Mónaco/7), Bradley Barcola (PSG/16), Rayan Cherki (Manchester City/ENG/5), Ousmane Dembélé (PSG/58), Désiré Doué (PSG/6 ), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP/96), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ENG/3), Michael Olise (Bayern Munich/GER/15), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA/33).
Nueva Zelanda, por mantener un particular invicto
Nueva Zelanda debutó en mundiales en 1982 con tres goleadas sufridas pero en su segunda participación, en Sudáfrica 2010, empató los tres partidos (Eslovaquia, Italia y Paraguay) pero quedó eliminada. El entrenador es Darren Bazeley.
Arqueros: Max Crocombe (Millwall, ING), Alex Paulsen (Lechia Gdansk, POL), Michael Woud (Auckland FC, NZL).
Defensores: Callan Elliot (Auckland FC, NZL), Tim Payne (Wellington Phoenix FC, NZL), Tyler Bindon (Sheffield United F.C., ING), Michael Boxall (Minnesota United FC, USA), Nando Pijnaker (Auckland FC, NZL), Tommy Smith (Braintree Town F.C., ING), Finn Surman (Portland Timbers, USA), Liberato Cacace (Wrexham, ING), Francis de Vries (Auckland FC, NZL).
Volantes: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets FC, AUS), Joe Bell (Viking FK, NOR), Matt Garbett (Peterborough, AUS), Eli Just (Motherwell F.C., ESC), Ben Old (AS Saint-Étienne, FRA), Alex Rufer (Wellington Phoenix FC, NZL), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix FC, NZL), Marko Stameni (Swansea City A.F.C., GAL), Ryan Thomas (PEC Zwolle, PB).
Delanteros: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers, AUS), Callum McCowatt (Silkeborg IF, DIN), Jesse Randall (Auckland FC, NZL), Ben Waine (Port Vale, ING), Chris Wood (Nottingham Forest F.C., ING).
Túnez quiere superar la fase de grupos
Con Sabri Lamouchi como entrenador, Túnez va por su séptima participación tras jugar en 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022, en todas sin poder pasar la fase de grupos.
Jugarán en el grupo F con Suecia el 14 de junio en Monterrey, Japón el 20 de junio en la misma sede y Países Bajos el 25 en Dallas.
Arqueros: Aymen Dahmen (CS Sfaxien, TUN), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain, TUN), Sabri Ben Hassen (ES Sahel, TUN).
Defensores: Yan Valery (Young Boys, SUI), Moutaz Neffati (Norrkoping, SUE), Dylan Bronn (Servette FC, SUI), Montassar Talbi (FC Lorient, FRA), Omar Rekik ( Maribor, SVN), Adem Arous (Kasimpasa, TUR), Raed Chikhaoui (US Monastir, TUN), Ali Abdi (Niza, FRA), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance, TUN).
Mediocampistas: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt, ALE), Mohamed Belhadj Mahmoud (FC Lugano, SUI), Rani Khedira (Union Berlin, ALE), Anis Ben Slimane (Norwich City, ING), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa, TUR), Ismael Gharbi (Augsburgo, ALE), Hannibal Mejbri (Burnley, ING).
Delanteros: Khalil Ayari (PSG, FRA), Elias Achouri (Copenhague, DEN), Elias Saad (Hannover 96, ALE), Firas Chaouat (Club Africain, TUN), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala, RUS), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps FC, USA), Sebastian Tounekti (Celtic FC, ESC).
Suecia con Alexander Isak y Viktor Gyokeres
El entrenador inglés Graham Potter convocó a Alexander Isak, delantero de Liverpool ex Newcastle, después de que el delantero se perdiera los partidos de las Eliminatorias de la UEFA por una fractura en la pierna. Se une a un ataque que potente que incluye a Viktor Gyokeres, de gran temporada en Arsenal, y al extremo de Newcastle United, Anthony Elanga.
La gran ausencia es Dejan Kulusevski que no juega en Tottenham desde mayo de 2025 por una operación de rodilla agravada por varias recaídas. El joven extremo de Barcelona, Roony Bardghji, y Williot Swedberg, de Celta, también fueron descartados. El lateral Herman Johansson es el jugador número 27 de la plantilla y participará en los amistosos de preparación contra Noruega y Grecia.
Suecia jugará el grupo F ante Túnez (14 de junio), Países Bajos (20) y Japón (25).
Arqueros: Viktor Johansson (Stoke City, ING), Kristoffer Nordfeldt (AIK, SUE) y Jacob Widell Zetterström (Derby County, ING).
Defensores: Hjalmar Ekdal (Burnley, ING), Gabriel Gudmundsson (Lille, FRA), Isak Hien (Atalanta, ITA), Emil Holm (Juventus, ITA), Gustaf Lagerbielke (Celtic, ESC), Victor Lindelöf (Manchester United, ING), Eric Smith (FC St. Pauli, ALE), Carl Starfelt (Celta de Vigo, ESP), Elliot Stroud (Mjällby AIF, SUE) y Daniel Svensson (Borussia Dortmund, ALE).
Mediocampistas: Yasin Ayari (Brighton, ING), Lucas Bergvall (Tottenham, ING), Jesper Karlström (Udinese, ITA), Mattias Svanberg (Wolfsburg, ALE), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise, SUE) y Ken Sema (Pafos, CHI).
Delanteros: Taha Ali (Malmo FF, SUE), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel, ALE), Anthony Elanga (Newcastle United, ING), Viktor Gyökeres (Arsenal, ING), Alexander Isak (Liverpool, ING), Gustaf Nilsson (Brujas, BEL) y Benjamin Nygren (Celtic, ESC).
DT: Graham Potter.
Bosnia-Herzegovina, el verdugo de Italia
El veterano delantero Edin Dzeko, de 40 años, será el líder de la selección de Bosnia-Herzegovina, que eliminó a Italia en el repechaje europeo.
El fogueado atacante de Schalke 04, que también jugó en Wolfsburgo, Manchester City, Roma, Inter, Fenerbahce y Fiorentina, entre otros, comanda una rejuvenecida lista.
El exdelantero y excapitán de la selección Sergej Barbarez, asumió el papel de entrenador sin experiencia previa.
Bosnia logró su segunda clasificación para una Copa del Mundo, tras la de Brasil 2014, en la que fue eliminada en la fase de grupos (1-2 con Argentina, 0-1 con Nigeria y 3-1 a Irán).
Disputará su primer partido el 12 de junio en Toronto contra la anfitriona Canadá. Luego se enfrentará, en el grupo B, a Suiza y a Catar.
Goleros: Nikola Vasilj (St. Pauli/ALE), Martin Zlomislic (Rijeka/CRO), Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica/CRO)
Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta/ITA), Amar Dedic (Benfica/POR), Nihad Mujakic (Gaziantep/TUR), Nikola Katic (Schalke 04/ALE), Tarik Muharemovic (Sassuolo/ITA), Stjepan Radeljic (Rijeka/CRO), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria/ITA), Nidal Celik (RC Lens/FRA)
Volantes: Amir Hadziahmetovic (Hull City/ING), Ivan Sunjic (Pafos/CHP), Ivan Basic (Astana/KAZ), Dzenis Burnic (Karlsruher SC/ALE), Ermin Mahmic (Slovan Liberec/RCH), Benjamin Tahirovic (Brondby/DIN), Amar Memic (Viktoria Plzen/RCH), Armin Gigovic (BSC Young Boys/SUI), Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo/AUT), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven/HOL)
Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart/ALE), Jovo Lukic (Universitatea Cluj/RUM), Samed Bazdar (Jagiellonia/POL), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach/ALE), Edin Dzeko (Schalke 04/ALE)