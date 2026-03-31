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La maldición de Italia que por tercera vez seguida no clasificó al Mundial: el último partido que jugó en una Copa del Mundo fue cuando lo eliminó Uruguay en Brasil 2014

Desde la mordedura de Luis Suárez a Giorgio Chiellini que los italianos no jugaron más en este tipo de competición

31 de marzo de 2026 19:06 hs
Chiellini y Suárez en el Mundial de Brasil.

Chiellini y Suárez en el Mundial de Brasil.

Bosnia-Herzegovina se quedó con la tanda de penales por 4 a 1 luego de la igualdad 1 a 1 en el tiempo regular y el alargue este martes jugando como local y así eliminó a Italia que se quedó fuera del Mundial 2026, el tercero consecutivo.

De este modo, los ganadores estarán en el grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.

Italia se transformó además, en el primer campeón del mundo en faltar a tres Mundiales de manera consecutiva, ya que no había clasificado al de Rusia 2018 y al de Qatar 2022.

La maldición azzurra y la celeste

Desde que el 24 de junio de 2014 Italia perdió ante Uruguay 1-0 con gol de Diego Godín por su grupo en el Estadio Arena das Dunas de la ciudad de Natal, nunca más jugó un partido en una Copa del Mundo.

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En ese partido del Mundial Brasil 2014, además, se dio la jugada de la mordedura de Luis Suárez al zaguero italiano Giorgio Chiellini que ni el árbitro Máximo Rodríguez de México, ni ninguno de sus colaboradores, presenciaron en la cancha.

El uruguayo siguió jugando todo lo que quedaba del partido, pero luego de eso, la FIFA revisó la jugada y no solo lo suspendió, sino que lo expulsó de suelo brasileño.

Suárez fue suspendido con nueve partidos oficiales y cuatro meses de inhabilitación para, siquiera, entrenar.

Es más, firmó contrato con Barcelona y tuvo que comenzar a entrenar solo en la calle, porque no podía pisar las instalaciones, a la vez que se pospuso su presentación como nuevo futbolista.

Desde aquel día, Italia no volvió a jugar por un Mundial, y ni siquiera clasificó a este en el cual habrá 48 selecciones.

Gianluigi Buffon, arquero en aquel partido ante Uruguay y campeón del mundo con la azzurra en 2006, forma parte del cuerpo técnico de Gennaro Gattuso en los italianos.

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